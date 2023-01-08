Куртуа: У нас все еще остается половина сезона, поэтому мы не должны наверстывать ситуацию

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды в поединке против "Вильярреала", а также моменты с назначением пенальти:

“Мы должны сохранять покой, но очевидно, что это тяжелое поражение. У нас все еще остается половина сезона, поэтому мы не должны наверстывать ситуацию

Одна рука Алабы была на земле, потому что он поскользнулся и хотел подняться. Судьи безразлично, что это опорная рука. Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это как пример фола, так что посмотрим

Если судья назначает пенальти, который был несколько сомнительным в их воротах, то должен назначить и такой пенальти к нашим. Очевидно, что это своего рода компромисс”, – сказал Куртуа.