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Куртуа: У нас все еще остается половина сезона, поэтому мы не должны наверстывать ситуацию
Отрыва от первой "Барселоны" пока нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды в поединке против "Вильярреала", а также моменты с назначением пенальти:
“Мы должны сохранять покой, но очевидно, что это тяжелое поражение. У нас все еще остается половина сезона, поэтому мы не должны наверстывать ситуацию
Одна рука Алабы была на земле, потому что он поскользнулся и хотел подняться. Судьи безразлично, что это опорная рука. Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это как пример фола, так что посмотрим
Если судья назначает пенальти, который был несколько сомнительным в их воротах, то должен назначить и такой пенальти к нашим. Очевидно, что это своего рода компромисс”, – сказал Куртуа.
Отметим, что "Реал" на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступая первой "Барселоне" только по дополнительным показателям. У команд одинаковое количество очков – по 38 баллов.
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