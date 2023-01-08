Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Атлетико - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Ла Лига радует яркой игрой и неожиданными результатами после паузы на ЧМ. Вчера, например, на "Эль Мадригале" проиграл мадридский "Реал". Самое время конкурентам этим воспользоваться!
В текущем сезоне и "Атлетико", и "Барселона" испытывали много разнообразных проблем, и явного фаворита здесь выделить невозможно, но это к лучшему - тем интереснее будет смотреть. Ну, и еще ждем подвигов от Антуана Гризманна - кому-кому, а ему точно есть что доказывать каталонцам.
Ла Лига. 16-й тур. 08.01.2023
Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
Арбитр в поле - Хосе Мунуэра Монтеро
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол
Телетрансляция - MEGOGO Футбол 1
Смотрите матч прямо в этой новости - в плейере ниже
Популярное сейчас
- Арсенал и Артета уверены в переходе Мудрика
- Российский судья остался в элитной категории УЕФА
- С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
- 25 дней в подвале, или Как трое неудачников похитили лучшего бомбардира Барселоны
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО