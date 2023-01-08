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Атлетико - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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Атлетико - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Атлетико - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Ла Лига радует яркой игрой и неожиданными результатами после паузы на ЧМ. Вчера, например, на "Эль Мадригале" проиграл мадридский "Реал". Самое время конкурентам этим воспользоваться!

В текущем сезоне и "Атлетико", и "Барселона" испытывали много разнообразных проблем, и явного фаворита здесь выделить невозможно, но это к лучшему - тем интереснее будет смотреть. Ну, и еще ждем подвигов от Антуана Гризманна - кому-кому, а ему точно есть что доказывать каталонцам.

Ла Лига. 16-й тур. 08.01.2023
Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
Арбитр в поле - Хосе Мунуэра Монтеро

Атлетико 22:00 Барселона

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона
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