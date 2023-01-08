Атлетико - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" накануне оступился в матче 16-го тура, уступив "Вильярреалу". Сумеет ли этим воспользоваться "Барселона"? Собственно, каталонцы и так выше в таблице по дополнительным показателям, но важно нарастить очковый отрыв. Повод – это матч с "Атлетико", который под руководством Диего Симеоне, похоже, не прогрессирует.

Смотрите матч чемпионата Испании "Атлетико" – "Барселона" прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – 22:00.