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Атлетико - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетико - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Реал" накануне оступился в матче 16-го тура, уступив "Вильярреалу". Сумеет ли этим воспользоваться "Барселона"? Собственно, каталонцы и так выше в таблице по дополнительным показателям, но важно нарастить очковый отрыв. Повод – это матч с "Атлетико", который под руководством Диего Симеоне, похоже, не прогрессирует.
Смотрите матч чемпионата Испании "Атлетико" – "Барселона" прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – 22:00.
Примера. 16-й тур
8 января. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
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