Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид Сильва - самый возрастной в истории Ла Лиги, который забил в свой день рождения
Отпраздновал 37-летие на славу
Twitter Opta
В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" на выезде уверенно обыграл "Альмерию" - со счетом 2:0.
Первый гол гостей в этом поединке забил атакующий полузащитник Давид Сильва – на 47-й минуте встречи.
Таким образом, хавбек стал самым возрастным футболистом в истории чемпионата Испании, отличившимся забитым мячом в свой день рождения. Сегодня, 8 января чемпиону мира и Европы исполнилось 37 лет.
В этом сезоне на клубном уровне Сильва принял участие в 18 поединках, в которых забил 2 гола и оформил 2 ассиста.
Обзор матча
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Атлетико - Барселона: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол
- С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
- 25 дней в подвале, или Как трое неудачников похитили лучшего бомбардира Барселоны
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО