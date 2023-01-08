Давид Сильва - самый возрастной в истории Ла Лиги, который забил в свой день рождения

В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" на выезде уверенно обыграл "Альмерию" - со счетом 2:0.

Первый гол гостей в этом поединке забил атакующий полузащитник Давид Сильва – на 47-й минуте встречи.

Таким образом, хавбек стал самым возрастным футболистом в истории чемпионата Испании, отличившимся забитым мячом в свой день рождения. Сегодня, 8 января чемпиону мира и Европы исполнилось 37 лет.

В этом сезоне на клубном уровне Сильва принял участие в 18 поединках, в которых забил 2 гола и оформил 2 ассиста.

Обзор матча