  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Давид Сильва - самый возрастной в истории Ла Лиги, который забил в свой день рождения
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давид Сильва - самый возрастной в истории Ла Лиги, который забил в свой день рождения

Испания
(1 голосов)

Отпраздновал 37-летие на славу

Давид Сильва - самый возрастной в истории Ла Лиги, который забил в свой день рождения

Twitter Opta

Новина українською

В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" на выезде уверенно обыграл "Альмерию" - со счетом 2:0.

Первый гол гостей в этом поединке забил атакующий полузащитник Давид Сильва – на 47-й минуте встречи.

Таким образом, хавбек стал самым возрастным футболистом в истории чемпионата Испании, отличившимся забитым мячом в свой день рождения. Сегодня, 8 января чемпиону мира и Европы исполнилось 37 лет.

В этом сезоне на клубном уровне Сильва принял участие в 18 поединках, в которых забил 2 гола и оформил 2 ассиста.

Обзор матча

По теме
yellow-arrow
Атлетико - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Алаба: У Крооса еще много бензина в баке. Надеюсь, он подпишет новый контракт
yellow-arrow
Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Сильва Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Альмерия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде