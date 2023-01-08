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Примера. Ла Реал победил легко, а Севилья и Бетис - с большим трудом

Испания
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Все фавориты победили, хоть и помучились

Примера. Ла Реал победил легко, а Севилья и Бетис - с большим трудом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Обычное дело - сильная команда даже не заметила слабую.

"Альмерия" впервые опасно пробила в сторону ворот "Ла Реала" на 90-й минуте, когда все было давно решено. До этого она только страдала и отбивалась.

Баски, в свою очередь, не форсировали события, но даже так Кубо мог оформить дубль еще до перерыва - чуть не повезло.

Что не удалось молодому - то сделал ветеран. Давид Сильва в начале второго тайма с острого угла четко пробил под голкипером. Еще через 5 минут его подвиг повторил Александр Серлот, который прогрессирует с каждым днем и уже местами напоминает самого Эрлинга Холанда, а это нешуточный комплимент.

Опять отмечаем выход на замену вылечившегося после разрыва связок Микеля Оярсабаля. Сегодня лидер "Сосьедада" даже забить мог, но не реализовал выход на ворота.

Впрочем, не беда. Победа в кармане, и баски еще укрепились на 3-м месте, имея 32 очка. У "Альмерии" - 17 баллов и 14-я позиция.

16-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Давид Сильва, 47, Серлот, 52

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Посо, 75), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне (Лазаро, 66), де ла Хос, Мелеро - Рамазани (Диего Соуза, 66), Туре (Портильо, 66), Суарес (Эмбарба, 55)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Мерино (Марин, 72), Давид Сильва (Наварро, 81), Ильярраменди (Гевара, 82) - Кубо (Оярсабаль, 72), Серлот (Мартин, 86)

Предупреждение: Бабич, 90+2

Классный, богатый на моменты поединок, в котором "Бетису" чуть больше повезло.

Прежде всего, речь о первом голе. Редко увидишь, чтобы один защитник выбил мяч в тело другому, и от того мяч влетел в сетку, но именно это организовали на 7-й минуте Катена и Балью.

К чести "Райо", он не растерялся после пропущенного и на 20-й минуте Камельо сравнял счет, использовав ляп Руи Силвы. И Серхио, и Трехо, и другие лидеры мадридцев играли активно, старались не уступать ни в чем, но "Бетис" выручил его класс. Гол Луиса Энрике - это нечто; бразилец сам прошел через центр поля, немного зажевал мяч, но будто из пращи пустил его в угол ворот.

"Райо" и повторно отыгрался усилиями активного Паласона, но VAR гол отменил, и это, кажется, надломило хозяев.

Концовка матча осталась за "Бетисом", который обязан был забивать еще, но Фекир не пробил защитника на линии ворот, а Каналес и Морено пальнули в перекладину.

В таблице после победы команда Мануэля Пеллегрини временно поднялась на 4-е место с 28 очками. У "Райо" - 23 балла и 8-я строчка.

16-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Бетис" - 1:2

Голы: Камельо, 20 - Балью, 7 (автогол), Луис Энрике, 40

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия (Нтека, 79) - Паласон (Фалькао, 90), Валентин (Мартин, 90), Унаи Лопес (Комесанья, 62), Альваро Гарсия - Трехо (де Томас, 62) - Камельо

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Карвалью, Гуардадо (Гвидо Родригес, 46) - Луис Энрике (Виктор Руис, 90), Фекир (Хуанми, 90), Каналес (Родри, 74) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 68)

Предупреждения: Альваро Гарсия, 51, Трехо, 57, Валентин, 84 - Карвалью, 53, Луис Энрике, 82

Тот случай, когда счет на табло совершенно не отображает увиденное на поле.

"Хетафе" со старта навязал "Севилье" равный, жесткий футбол, в котором команды обменивались полумоментами.

"Нервион" забил первым - это Акунья удачно подключился на штрафной в исполнении Ракитича. Когда же синие отыгрались, ВАР их гол отменил.

Во втором тайме "Севилья" и подавно начала проваливаться. Майораля оставили одного во время навеса - он попал в штангу. Затем Ньянзу обрезался и вывел Борху на ворота, однако тот, обыграв вратаря, пробил мимо. Мог забить Милья, но промедлил. Гудель в последний момент выбил мяч из-под ног Унала…

Короче, "Хетафе" атаковал, как мог, но доигрался только до гола в собственные ворота. На сей раз отличился Рафа Мир, которого не накрыл Дуарте.

Майораль в концовке таки попал, как надо, но было уже поздно. Первая победа в 7 матчах позволила "Нервиону" выйти на 17-е место с 15 очками. У "Хетафе" - 17 баллов и 13-е место. Чувствуете плотность, правда?

16-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Акунья, 36, Рафа Мир, 80 - Майораль, 87

"Севилья": Буну - Навас, Ньянзу, Фернандо, Акунья - Жордан, Гудель, Ракитич (Сусо, 73), Оливер (Карлос Альварес, 81) - Ламела (Рафа Мир, 74), Эн-Несири (Баде, 68)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Порту, 71), Даконам, Альдерете, Домингуш Дуарте, Иглесиас - Альгобия, Милья, Аленья (Мунир, 76) - Майораль, Унал (Латаса, 84)

Предупреждения: Ньянзу, 45+2, Ракитич, 61, Карлос Альварес, 90 - Альдерете, 32, Майораль, 73, Порту, 83

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Севилья "Хетафе" Бетис (Севилья) Райо Вальекано (Мадрид) Альмерия
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