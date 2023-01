Примера. Ла Реал победил легко, а Севилья и Бетис - с большим трудом

Обычное дело - сильная команда даже не заметила слабую.

"Альмерия" впервые опасно пробила в сторону ворот "Ла Реала" на 90-й минуте, когда все было давно решено. До этого она только страдала и отбивалась.

Баски, в свою очередь, не форсировали события, но даже так Кубо мог оформить дубль еще до перерыва - чуть не повезло.

Что не удалось молодому - то сделал ветеран. Давид Сильва в начале второго тайма с острого угла четко пробил под голкипером. Еще через 5 минут его подвиг повторил Александр Серлот, который прогрессирует с каждым днем и уже местами напоминает самого Эрлинга Холанда, а это нешуточный комплимент.

37 - Turning 37 years of age today, Real Sociedad's David Silva is the oldest player on record to score on their birthday in a LaLiga match (1998-99 onwards). Candles. pic.twitter.com/4BDtmYc1BZ

Опять отмечаем выход на замену вылечившегося после разрыва связок Микеля Оярсабаля. Сегодня лидер "Сосьедада" даже забить мог, но не реализовал выход на ворота.

Впрочем, не беда. Победа в кармане, и баски еще укрепились на 3-м месте, имея 32 очка. У "Альмерии" - 17 баллов и 14-я позиция.

16-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Давид Сильва, 47, Серлот, 52

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Посо, 75), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне (Лазаро, 66), де ла Хос, Мелеро - Рамазани (Диего Соуза, 66), Туре (Портильо, 66), Суарес (Эмбарба, 55)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Мерино (Марин, 72), Давид Сильва (Наварро, 81), Ильярраменди (Гевара, 82) - Кубо (Оярсабаль, 72), Серлот (Мартин, 86)

Предупреждение: Бабич, 90+2

Классный, богатый на моменты поединок, в котором "Бетису" чуть больше повезло.

Прежде всего, речь о первом голе. Редко увидишь, чтобы один защитник выбил мяч в тело другому, и от того мяч влетел в сетку, но именно это организовали на 7-й минуте Катена и Балью.

К чести "Райо", он не растерялся после пропущенного и на 20-й минуте Камельо сравнял счет, использовав ляп Руи Силвы. И Серхио, и Трехо, и другие лидеры мадридцев играли активно, старались не уступать ни в чем, но "Бетис" выручил его класс. Гол Луиса Энрике - это нечто; бразилец сам прошел через центр поля, немного зажевал мяч, но будто из пращи пустил его в угол ворот.

13 - Luiz Henrique is the 13th Brazilian player to score for Real Betis in LaLiga in the 21st century. Only Real Madrid (15) and Barcelona (14) have had more different Brazilian goalscorers in the competition since then. Samba. pic.twitter.com/D4YW4tlbIe