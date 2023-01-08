Примера. Ла Реал победил легко, а Севилья и Бетис - с большим трудом

Обычное дело - сильная команда даже не заметила слабую.

"Альмерия" впервые опасно пробила в сторону ворот "Ла Реала" на 90-й минуте, когда все было давно решено. До этого она только страдала и отбивалась.

Баски, в свою очередь, не форсировали события, но даже так Кубо мог оформить дубль еще до перерыва - чуть не повезло.

Что не удалось молодому - то сделал ветеран. Давид Сильва в начале второго тайма с острого угла четко пробил под голкипером. Еще через 5 минут его подвиг повторил Александр Серлот, который прогрессирует с каждым днем и уже местами напоминает самого Эрлинга Холанда, а это нешуточный комплимент.

37 - Turning 37 years of age today, Real Sociedad's David Silva is the oldest player on record to score on their birthday in a LaLiga match (1998-99 onwards). Candles. pic.twitter.com/4BDtmYc1BZ — OptaJoe (@OptaJoe) January 8, 2023

Опять отмечаем выход на замену вылечившегося после разрыва связок Микеля Оярсабаля. Сегодня лидер "Сосьедада" даже забить мог, но не реализовал выход на ворота.

Впрочем, не беда. Победа в кармане, и баски еще укрепились на 3-м месте, имея 32 очка. У "Альмерии" - 17 баллов и 14-я позиция.

16-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Давид Сильва, 47, Серлот, 52

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Посо, 75), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне (Лазаро, 66), де ла Хос, Мелеро - Рамазани (Диего Соуза, 66), Туре (Портильо, 66), Суарес (Эмбарба, 55)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Мерино (Марин, 72), Давид Сильва (Наварро, 81), Ильярраменди (Гевара, 82) - Кубо (Оярсабаль, 72), Серлот (Мартин, 86)

Предупреждение: Бабич, 90+2

Классный, богатый на моменты поединок, в котором "Бетису" чуть больше повезло.

Прежде всего, речь о первом голе. Редко увидишь, чтобы один защитник выбил мяч в тело другому, и от того мяч влетел в сетку, но именно это организовали на 7-й минуте Катена и Балью.

К чести "Райо", он не растерялся после пропущенного и на 20-й минуте Камельо сравнял счет, использовав ляп Руи Силвы. И Серхио, и Трехо, и другие лидеры мадридцев играли активно, старались не уступать ни в чем, но "Бетис" выручил его класс. Гол Луиса Энрике - это нечто; бразилец сам прошел через центр поля, немного зажевал мяч, но будто из пращи пустил его в угол ворот.

13 - Luiz Henrique is the 13th Brazilian player to score for Real Betis in LaLiga in the 21st century. Only Real Madrid (15) and Barcelona (14) have had more different Brazilian goalscorers in the competition since then. Samba. pic.twitter.com/D4YW4tlbIe — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2023

"Райо" и повторно отыгрался усилиями активного Паласона, но VAR гол отменил, и это, кажется, надломило хозяев.

Концовка матча осталась за "Бетисом", который обязан был забивать еще, но Фекир не пробил защитника на линии ворот, а Каналес и Морено пальнули в перекладину.

В таблице после победы команда Мануэля Пеллегрини временно поднялась на 4-е место с 28 очками. У "Райо" - 23 балла и 8-я строчка.

16-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Бетис" - 1:2

Голы: Камельо, 20 - Балью, 7 (автогол), Луис Энрике, 40

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия (Нтека, 79) - Паласон (Фалькао, 90), Валентин (Мартин, 90), Унаи Лопес (Комесанья, 62), Альваро Гарсия - Трехо (де Томас, 62) - Камельо

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Карвалью, Гуардадо (Гвидо Родригес, 46) - Луис Энрике (Виктор Руис, 90), Фекир (Хуанми, 90), Каналес (Родри, 74) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 68)

Предупреждения: Альваро Гарсия, 51, Трехо, 57, Валентин, 84 - Карвалью, 53, Луис Энрике, 82

Тот случай, когда счет на табло совершенно не отображает увиденное на поле.

"Хетафе" со старта навязал "Севилье" равный, жесткий футбол, в котором команды обменивались полумоментами.

"Нервион" забил первым - это Акунья удачно подключился на штрафной в исполнении Ракитича. Когда же синие отыгрались, ВАР их гол отменил.

Во втором тайме "Севилья" и подавно начала проваливаться. Майораля оставили одного во время навеса - он попал в штангу. Затем Ньянзу обрезался и вывел Борху на ворота, однако тот, обыграв вратаря, пробил мимо. Мог забить Милья, но промедлил. Гудель в последний момент выбил мяч из-под ног Унала…

3 - Top 3 players with the most assists with Sevilla in LaLiga in the 21st century:



80 - Jesús Navas ????????

37 - IVAN RAKITIC ????????

37 - Dani Alves ????????



Legend. pic.twitter.com/RRWGr8EGmG — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2023

Короче, "Хетафе" атаковал, как мог, но доигрался только до гола в собственные ворота. На сей раз отличился Рафа Мир, которого не накрыл Дуарте.

Майораль в концовке таки попал, как надо, но было уже поздно. Первая победа в 7 матчах позволила "Нервиону" выйти на 17-е место с 15 очками. У "Хетафе" - 17 баллов и 13-е место. Чувствуете плотность, правда?

16-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Акунья, 36, Рафа Мир, 80 - Майораль, 87

"Севилья": Буну - Навас, Ньянзу, Фернандо, Акунья - Жордан, Гудель, Ракитич (Сусо, 73), Оливер (Карлос Альварес, 81) - Ламела (Рафа Мир, 74), Эн-Несири (Баде, 68)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Порту, 71), Даконам, Альдерете, Домингуш Дуарте, Иглесиас - Альгобия, Милья, Аленья (Мунир, 76) - Майораль, Унал (Латаса, 84)

Предупреждения: Ньянзу, 45+2, Ракитич, 61, Карлос Альварес, 90 - Альдерете, 32, Майораль, 73, Порту, 83