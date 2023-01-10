  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS

Испания
(1 голосов)

Кто же занял второе место?

Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS

Фото: Infobae

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имя лучшего клубного тренера по итогам 2022 года.

Лучшим наставником по версии организации стал коуч мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Под его руководством "сливочные" выиграли чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. 63-летний итальянец в третий раз в своей карьере получил данное признание от IFFHS.

Второе место занял менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Третий - Валид Реграги, который с клубом "Видад" победил в чемпионате Марокко и в Лиге чемпионов Африки, а со сборной страны попал в топ-4 чемпионата мира в Катаре.

Ранее мы сообщали, что украинка Екатерина Монзуль вошла в тройку лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS.

Читайте такжеСкалони - лучший наставник сборных 2022 года по версии IFFHS, Дешам - второй
По теме
yellow-arrow
El Chiringuito TV: Летом Диего Симеоне покинет Атлетико
yellow-arrow
Круциатус для Челси, миланские совы, боевая Барса и душный Симеоне. Аудиомнение #187
yellow-arrow
Примера. Атлетик - Осасуна 0:0. Наваррский автобус устоял
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити Видад Касабланка Валид Реграги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
IFFHS

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
caso25
10.01.2023 в 12:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде