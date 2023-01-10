Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имя лучшего клубного тренера по итогам 2022 года.

Лучшим наставником по версии организации стал коуч мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Под его руководством "сливочные" выиграли чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. 63-летний итальянец в третий раз в своей карьере получил данное признание от IFFHS.

Второе место занял менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Третий - Валид Реграги, который с клубом "Видад" победил в чемпионате Марокко и в Лиге чемпионов Африки, а со сборной страны попал в топ-4 чемпионата мира в Катаре.

Ранее мы сообщали, что украинка Екатерина Монзуль вошла в тройку лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS.