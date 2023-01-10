Барселона должна выплатить 8,5 миллионов евро за незаконное расторжение контракта с игроком в 2021-м году

Бразильский полузащитник "Палмейрас" Матеус Фернандес выиграл суд у "Барселоны". Клуб обязали выплатить футболисту 8,5 миллионов евро компенсации за незаконное расторжение контракта.

"Сине-гранатовые" расторгли контракт с полузащитником летом 2021-го, когда у клуба была плачевная ситуация с зарплатной ведомостью. О прекращении соглашения бразильца уведомлили по e-mail.

Он пришел в клуб зимой 2020-го из "Палмейрас" за 7+3 миллиона евро и сыграл за "Барселону" всего в 1 официальном матче – 17 минут против "Динамо" в ноябре 2020-го. С января по июль 2020-го полузащитник выступал в аренде за "Реал Вальядолид".

Фернандес требовал компенсировать ему 14,8 миллионов евро, но суд сократил эту сумму до 8,5 миллионов. Его контракт с "Барселоной" был рассчитан до лета 2025-го.