Атлетико хочет оформить трансфер нападающего Барселоны. Его рассматривают как замену Феликсу

"Барселона" на этой неделе проведет переговоры с "Атлетико" по трансферу Мемфиса Депая. Инициативу проявил мадридский клуб.

В "Атлетико" видят в Депае возможную замену Жоау Феликсу, который отправляется в аренду до конца сезона в "Челси" за 11 миллионов евро.

Пока неизвестно хочет "Атлетико" соершить полноценный трансфер нидерландского нападающего или аналогично арендовать его до конца сезона.

В этом сезоне Депай провел за "Барселону" 4 матча и забил 1 гол. На чемпионате мира Мемфис играл в основе Нидерландов и отличился голом в ворота США (3:1).

Atlético Madrid have asked Barcelona for Memphis Depay. Negotiations will take place this week as direct contact has been scheduled to make the first proposal. ????⚪️???? #FCB



Atléti have Depay in the list as one of possible replacements for João Félix. pic.twitter.com/1TBifDhpqB