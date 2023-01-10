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Атлетико хочет оформить трансфер нападающего Барселоны. Его рассматривают как замену Феликсу

Испания
(1 голосов)

Неизвестно аренда или полноценный трансфер

Атлетико хочет оформить трансфер нападающего Барселоны. Его рассматривают как замену Феликсу

Фото: The Guardian

Новина українською

"Барселона" на этой неделе проведет переговоры с "Атлетико" по трансферу Мемфиса Депая. Инициативу проявил мадридский клуб.

В "Атлетико" видят в Депае возможную замену Жоау Феликсу, который отправляется в аренду до конца сезона в "Челси" за 11 миллионов евро.

Пока неизвестно хочет "Атлетико" соершить полноценный трансфер нидерландского нападающего или аналогично арендовать его до конца сезона.

В этом сезоне Депай провел за "Барселону" 4 матча и забил 1 гол. На чемпионате мира Мемфис играл в основе Нидерландов и отличился голом в ворота США (3:1).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
10.01.2023 в 19:28
Снова усилить конкурента, как в случае с Суаресом? Конгениально!
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