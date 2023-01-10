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Атлетико хочет оформить трансфер нападающего Барселоны. Его рассматривают как замену Феликсу
Неизвестно аренда или полноценный трансфер
Фото: The Guardian
"Барселона" на этой неделе проведет переговоры с "Атлетико" по трансферу Мемфиса Депая. Инициативу проявил мадридский клуб.
В "Атлетико" видят в Депае возможную замену Жоау Феликсу, который отправляется в аренду до конца сезона в "Челси" за 11 миллионов евро.
Пока неизвестно хочет "Атлетико" соершить полноценный трансфер нидерландского нападающего или аналогично арендовать его до конца сезона.
В этом сезоне Депай провел за "Барселону" 4 матча и забил 1 гол. На чемпионате мира Мемфис играл в основе Нидерландов и отличился голом в ворота США (3:1).
Atlético Madrid have asked Barcelona for Memphis Depay. Negotiations will take place this week as direct contact has been scheduled to make the first proposal. ????⚪️???? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2023
Atléti have Depay in the list as one of possible replacements for João Félix. pic.twitter.com/1TBifDhpqB
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