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Мбаппе всё ещё хочет играть за Реал. Перес ему не откажет при одном условии

Испания
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История любви сквозь года

Мбаппе всё ещё хочет играть за Реал. Перес ему не откажет при одном условии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе все ещё хочет играть за "Реал" Мадрид. Дорога назад ему открыта, если игрок снизит свои финансовые требования.

Также француз должен так или иначе показать, что он готов на переход. В таком случае президент "Реала" Флорентино Перес не сможет отказать игроку подобного уровня.

В последние месяцы часто появляется информация о том, что Мбаппе чувствует себя обманутым в "ПСЖ" и хотел бы покинуть клуб. Также высказывалось мнение, что стороны продлили контракт ("ПСЖ" и Килиан), чтобы сохранить стоимость футболиста, не исключая его уход в будущем.

Сообщалось, что "ПСЖ" готов отпустить Килиана, но только за декватную цену.

Килиан стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, забив 8 голов. Три из них он забил в финале Аргентине (3:3, пен. 2:4).

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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