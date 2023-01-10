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Мбаппе всё ещё хочет играть за Реал. Перес ему не откажет при одном условии
История любви сквозь года
Getty Images / Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе все ещё хочет играть за "Реал" Мадрид. Дорога назад ему открыта, если игрок снизит свои финансовые требования.
Также француз должен так или иначе показать, что он готов на переход. В таком случае президент "Реала" Флорентино Перес не сможет отказать игроку подобного уровня.
В последние месяцы часто появляется информация о том, что Мбаппе чувствует себя обманутым в "ПСЖ" и хотел бы покинуть клуб. Также высказывалось мнение, что стороны продлили контракт ("ПСЖ" и Килиан), чтобы сохранить стоимость футболиста, не исключая его уход в будущем.
Сообщалось, что "ПСЖ" готов отпустить Килиана, но только за декватную цену.
Килиан стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, забив 8 голов. Три из них он забил в финале Аргентине (3:3, пен. 2:4).
????????| EXCL: Kylian Mbappé is still attracted to play for Real Madrid. If he lowers his financial demands & offers himself in the future, Florentino knows that you can’t say no to a player like him. @Carpio_Marca pic.twitter.com/sdKAC6Bgsb— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 10, 2023
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