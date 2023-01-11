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Роналду посетил отель Бетиса перед полуфиналом Суперкубка Испании с Барселоной – Фото

Испания
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Пришел добавить мотивации

Роналду посетил отель Бетиса перед полуфиналом Суперкубка Испании с Барселоной – Фото

Фото: инстаграм @wcarvalho14

Новина українською

Криштиану Роналду посетил расположение игроков "Бетиса" в Саудовской Аравии перед матчем полуфинала Суперкубка Испании.

Фото оттуда выложил Вильям Карвалью, партнер Криштиану по сборной Португалии. Он подписал публикацию: "Наш долг – Эр-Рияд ????????????????".

Напомним, что новый клуб Роналду, "Аль-Наср", тоже из города Эр-Рияд, где пройдет полуфинал.

"Бетис" сыграет с "Барселоной" 12-го января в 21:00. Победитель пары сыграет в финале с "Реалом" или "Валенсией". Второй финалист определится 11-го января в 21:00.

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В статье: Криштиану Роналду Суперкубок Испании Барселона Бетис (Севилья)
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