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Роналду посетил отель Бетиса перед полуфиналом Суперкубка Испании с Барселоной – Фото
Пришел добавить мотивации
Фото: инстаграм @wcarvalho14
Криштиану Роналду посетил расположение игроков "Бетиса" в Саудовской Аравии перед матчем полуфинала Суперкубка Испании.
Фото оттуда выложил Вильям Карвалью, партнер Криштиану по сборной Португалии. Он подписал публикацию: "Наш долг – Эр-Рияд ????????????????".
Напомним, что новый клуб Роналду, "Аль-Наср", тоже из города Эр-Рияд, где пройдет полуфинал.
"Бетис" сыграет с "Барселоной" 12-го января в 21:00. Победитель пары сыграет в финале с "Реалом" или "Валенсией". Второй финалист определится 11-го января в 21:00.
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