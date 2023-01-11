Сегодня состоится первый полуфинал Суперкубка Испании

В среду, 11 января в Саудовской Аравии стартует турнир за Суперкубок Испании.

Откроется он с полуфинального матча между чемпионом Испании "Реалом" и финалистом Кубка Короля "Валенсией". Старт поединка - в 21:00 по киевскому времени.

Днем позже определится и второй финалист - обладатель Кубка Короля "Бетис" встретится с вице-чемпионом Испании "Барселоной". Начало - в 21:00 по Киеву.

Финальная встреча состоится 15 января на Международном стадионе Короля Фагда в Эр-Рияде. Отметим, что действующим победителем Суперкубка Испании является мадридский "Реал".