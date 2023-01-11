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Сегодня состоится первый полуфинал Суперкубка Испании
Первый в бой вступит "Реал"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 11 января в Саудовской Аравии стартует турнир за Суперкубок Испании.
Откроется он с полуфинального матча между чемпионом Испании "Реалом" и финалистом Кубка Короля "Валенсией". Старт поединка - в 21:00 по киевскому времени.
Днем позже определится и второй финалист - обладатель Кубка Короля "Бетис" встретится с вице-чемпионом Испании "Барселоной". Начало - в 21:00 по Киеву.
Финальная встреча состоится 15 января на Международном стадионе Короля Фагда в Эр-Рияде. Отметим, что действующим победителем Суперкубка Испании является мадридский "Реал".
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