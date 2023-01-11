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Савич и Торрес дисквалифицированы на два матча за драку в Ла Лиге

Испания
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Не слишком суровое наказание

Савич и Торрес дисквалифицированы на два матча за драку в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Атлетико" Стефан Савич и нападающий "Барселоны" Ферран Торрес получили наказание за потасовку в матче чемпионата (0:1).

В поединке 16-го тура Примеры футболисты боролись за мяч в центре поля, после чего их единоборство переросло в драку. Ферран хватал оппонента за волосы, а Савич схватил форварда "Барсы" за шею. Судья остановил игру и показал обоим игрокам красные карточки.

Таким образом, комитет по соревнованиям испанской Ла Лиги дисквалифицировал Стефана и Торреса на две игры.

"Барселона" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, "Атлетико" идет пятым.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Стефан Савич Барселона Ферран Торрес
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Источник:
mundodeportivo

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