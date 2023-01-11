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Барселона обсуждала с Ла Лигой возвращение Обамеянга. Он сыграл за Челси всего 16 матчей

Испания
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Неудачное возвращение в Лондон

Барселона обсуждала с Ла Лигой возвращение Обамеянга. Он сыграл за Челси всего 16 матчей

Фото: twitter.com/Auba

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"Барселона" консультировалась с представителями Ла Лиги о том, можно ли будет вписать контракт Пьер-Эмерика Обамеянга под потолок зарплат, в случае ухода Мемфиса Депая или Франка Кессье. "Сине-гранатовые" хотят вернуть нападающего "Челси".

Габонский форвард ушел в "Челси" в начале сезона за 15 миллионов евро и провел всего 16 матчей за английскую команду. Он забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Сообщалось, что форвард хочет вернуться в "Барсу", после неудачной половины сезона в "Челси".

Пьер-Эмерик уже выступал за "Барсу", перейдя год назад из "Арсенала". За вторую половину сезона-2021/2022 он провел 24 матча, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
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