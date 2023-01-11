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Бывший защитник Атлетико и Интера Миранда завершил карьеру

Испания
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Бразильцу 38 лет

Бывший защитник Атлетико и Интера Миранда завершил карьеру

Фото: инстаграм @miranda023

Новина українською

Бывший ащитник "Атлетико" Мадрид и "Интера" Жуан Миранда завершил карьеру футболиста в 38 лет. Он объявил об этом в своём инстаграм.

В своей карьере Миранда выступал за бразильскую "Куритибу", французский "Сошо", "Сан-Паулу", "Атлетико" Мадрид, "Интер" Милан, "Цзянсу" Сунин и в марте 2021-го вернулся в "Сан-Паулу".

Контракт защитника с бразильским клубом был рассчитан до 1-го января 2023-го.

Миранда выигрывал Копа Америка со сборной Бразилии (18/19), чемпионат Испании (13/14), Лигу Европы (11/12), Суперкубок УЕФА (12/13), Кубок Испании (12/13) и Суперкубок Испании (14/15) с "Атлетико", трижды чемпионат Бразилии с "Сан-Паулу" (2006, 2007, 2008), Кубок Конфедераций с Бразилией (2008) и чемпионат Китая с "Цзянсу" (19/20).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Интер (Милан) Жуан Миранда
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