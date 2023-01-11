  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Суперкубок Испании. Реал - Валенсия 1:1, пен. 5:3. И все-таки без сенсации
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суперкубок Испании. Реал - Валенсия 1:1, пен. 5:3. И все-таки без сенсации

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Сливочные на нервах проходят в финал

Суперкубок Испании. Реал - Валенсия 1:1, пен. 5:3. И все-таки без сенсации

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну-ка поднимите руки, кто ожидал, что этот матч затянется на 120 минут?

Уверены, что таких немного, но сегодня "Реал" всех обманул и сыграл словно какой-то середняк. Его преимущество над "Валенсией" вырисовалось лишь после 90-й (!) минуты. До этого на поле был в целом равный, очень медленный футбол.

"Реал" начал с плотного удара Вальверде, на который "Летучие мыши" ответили ударом Кавани в ближний - выручил Куртуа. И игра сразу затихла.

Мадрид только пасовал поперек-назад - никаких скоростей, ноль острых решений. Пенальти на Бензема случился словно из ниоткуда - это Милитао запустил лонгбол, а Джемерт потерял позицию. Так бывает. Карим с точки пробил безупречно - и 1:0.

Этот мяч мог даже потопить "Валенсию", но к ее счастью, у "Реала" в этом сезоне нет защиты. Первый же классный навес на 46-й минуте завершился ударом Лино в упор. Васкес просто стоял и смотрел футбол.

Ну, и начались нервы. Даже с выходом Модрича Мадрид был слишком слаб, чтобы навязать "Валенсии" свой футбол. В то же время команде Дженнаро Гаттузо критически не хватало мысли. Она доходила до штрафной "Реала" - и… теряла мяч.

Из тупика игра вышла только после 90-й минуты, когда "Валенсия" резко сдала физически. "Реал" почувствовал это и мог вырывать победу даже до экстра-таймов, но Мамардашвили вовремя прыгнул в ноги Винисиусу. Также Георгий выручил "Валенсию" еще дважды в дополнительное время, потащив удары Крооса и все того же Вини. Куртуа ответил на это, остановив выход на ворота Франа Переса - даже здесь "Летучие мыши" находили силы отвечать.

Их характер вкупе со слабостью "Сливочных" и привели матч к серии пенальти, где, однако, сенсации не случилось. Так уж устроен "Реал", что у него полкоманды отличных, надежных пенальтистов - и никто сегодня не дал слабину. В то же время "Валенсии" игроков с ударом для серии не хватило - отсюда и два промаха.

"Реал" добился главного - вышел в финал Суперкубка, но сил потратил уйму, и это опасно перед вероятным Эль Класико - вот главное резюме матча. Ну, и еще благодарим "Валенсию" за старание - она сегодня не показала мастер-класс в атаке, зато честно выжала из себя все до капли.

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Стадион короля Фахда

"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 1:1 (по пен 5:3)

Голы: Бензема, 39 (с пенальти) - Самуэл Лино, 46

"Реал": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 68), Милитао (Менди, 74), Рюдигер, Начо - Вальверде (Себальос, 105), Кроос, Камавинга (Модрич, 46) - Родриго (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Озкачар, Гайя - Тони Лато (Мориба, 95), Муса (Фулькье, 95), Алмейда (Гильямон, 115), Клюйверт (Дуро, 73) - Самуэл Лино (Фран Перес, 82), Кавани

Предупреждения: Камавинга, 28, Начо, 109 - Клюйверт, 31, Джемерт, 39, Кавани, 92, Алмейда, 99

По теме
yellow-arrow
Источник: Барселона не сможет вернуть Обамеянга из-за регламента Ла Лиги
yellow-arrow
Астон Вилла подписала защитника Бетиса. Эмери: Один из лучших крайних в последних сезонах Ла Лиги
yellow-arrow
Бывший защитник Атлетико и Интера Миранда завершил карьеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Валенсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.01.2023 в 00:40
Куртуа баран, ему надо было пропустить тогда мяч в конце доп. времени. В пенальтях он был конечно молодец, всё делал, шоб пропустить мяч, но игроки Валенсии били, то выше ворот, то по центру в Куртуа...
Ответить
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
12.01.2023 в 00:36
Кому нужен этот турнир ? Кажется реалисты и барселонцы сходятся здесь во мнениях. Более того, такое впечатления, что саудиты заказали 120 мин. и пенальти. И получили за свои деньги то, что хотели.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
12.01.2023 в 00:40
Да ладно, хороший же турнир. Только вот хотелось бы двухмачтовое противостояние. Одного матча недостаточно
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.01.2023 в 00:45
Тоже сложилось такое впечатление. И странная беззубая игра Среала в конце матча тому подтверждение. Играли, как под заказ.
Ответить
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
12.01.2023 в 00:58
не уподобляйся малолеткам.
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.01.2023 в 00:11
Клоунский шоу-турнир за большие деньги этот ваш потешный Суперкубок и больше ничего. Считаю Барсе надо выставить завтра второй состав, а основу готовить на матч с Хетафе. Суперкубок ничто, Ла Лига - ВСЁ!
Ответить
0
-1
sasha_lv (Львів)
12.01.2023 в 00:15
Це едина бляшанка,яку ваша недокоманда можє взяти,на радість Алєня....
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
12.01.2023 в 00:02
На опыте обыграли мышей. Ну и арабов порадовали. Красавчики.
Ответить
+3
0
avatar
hrdhrd (Украина)
12.01.2023 в 00:04
Та арабы тоже молодцы, такое ощущение что на Бернабеу был матч) Даже запевали как мадридиста
Ответить
+2
0
sasha_lv (Львів)
12.01.2023 в 00:08
То Перес усіх купив.....
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.01.2023 в 00:01
А вот Барсе надо слить завтра Бетису. Пусть уставший Среал с ним в финале бодается, шоб потом с Атлетиком он бы вообще ноги протянул.
Ответить
0
-3
sasha_lv (Львів)
12.01.2023 в 00:04
Барселох,а шо про ліві пенальті не скулиш?
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.01.2023 в 23:57
И таки вот шо я имею вам сказать господа. Среал то был не рад, шо будет играть в финале.
Ответить
0
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
11.01.2023 в 23:56
Предсезонка Мадрида продолжается, очередной тяжелый матч, вообще бегать никто не хочет. Прошли в финал и ладно, ждем заклятых
Ответить
+2
0
sasha_lv (Львів)
12.01.2023 в 00:00
Да,з Бетисом нам будє важко..........
Ответить
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
12.01.2023 в 00:03
Вообще вот эти январские суперкубки, клубные чемпионаты мира, кому оно надо. Ну КЧМ допустим Реал и в пол ноги возьмет, но вот этот суперкубок и слить жалко, и выиграть сложно, когда набор формы только начинается. А через месяц уже ЛЧ.
+1
0
sasha_lv (Львів)
12.01.2023 в 00:07
Дарувати цей непотрібний кубок обсероні,також не альо...
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
12.01.2023 в 01:07
Ну там уже пешком ходить не будут
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде