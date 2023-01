Суперкубок Испании. Реал - Валенсия 1:1, пен. 5:3. И все-таки без сенсации

Ну-ка поднимите руки, кто ожидал, что этот матч затянется на 120 минут?

Уверены, что таких немного, но сегодня "Реал" всех обманул и сыграл словно какой-то середняк. Его преимущество над "Валенсией" вырисовалось лишь после 90-й (!) минуты. До этого на поле был в целом равный, очень медленный футбол.

"Реал" начал с плотного удара Вальверде, на который "Летучие мыши" ответили ударом Кавани в ближний - выручил Куртуа. И игра сразу затихла.

4 - Meetings between foreign coaches from the same country in Spanish Supercopa:



1988 - Cruyff????Beenhakker ????????

2003 - Queiroz????Pacheco ????????

2013 - Martino????Simeone ????????

2023 - Ancelotti????Gattuso ????????



Countrymen. ???? pic.twitter.com/Wls0djNmNm — OptaJose (@OptaJose) January 11, 2023

Мадрид только пасовал поперек-назад - никаких скоростей, ноль острых решений. Пенальти на Бензема случился словно из ниоткуда - это Милитао запустил лонгбол, а Джемерт потерял позицию. Так бывает. Карим с точки пробил безупречно - и 1:0.

Этот мяч мог даже потопить "Валенсию", но к ее счастью, у "Реала" в этом сезоне нет защиты. Первый же классный навес на 46-й минуте завершился ударом Лино в упор. Васкес просто стоял и смотрел футбол.

5 - @Benzema is the second player to score in five consecutive games in Spanish Supercopa history (five goals) after Lionel Messi between 2010 and 2012 (eight goals in five games in a row). Magician. ????‍♂️ pic.twitter.com/cfxAcl32uQ — OptaJose (@OptaJose) January 11, 2023

Ну, и начались нервы. Даже с выходом Модрича Мадрид был слишком слаб, чтобы навязать "Валенсии" свой футбол. В то же время команде Дженнаро Гаттузо критически не хватало мысли. Она доходила до штрафной "Реала" - и… теряла мяч.

Из тупика игра вышла только после 90-й минуты, когда "Валенсия" резко сдала физически. "Реал" почувствовал это и мог вырывать победу даже до экстра-таймов, но Мамардашвили вовремя прыгнул в ноги Винисиусу. Также Георгий выручил "Валенсию" еще дважды в дополнительное время, потащив удары Крооса и все того же Вини. Куртуа ответил на это, остановив выход на ворота Франа Переса - даже здесь "Летучие мыши" находили силы отвечать.

6th - This is the 6th extra time in Spanish Supercopa history, the 5th with the new format (since 2019-20). The other one came in 1982-83 final, a match with Real Sociedad beating Real Madrid. Refreshed. pic.twitter.com/Ey6Wo0HgJ5 — OptaJose (@OptaJose) January 11, 2023

Их характер вкупе со слабостью "Сливочных" и привели матч к серии пенальти, где, однако, сенсации не случилось. Так уж устроен "Реал", что у него полкоманды отличных, надежных пенальтистов - и никто сегодня не дал слабину. В то же время "Валенсии" игроков с ударом для серии не хватило - отсюда и два промаха.

"Реал" добился главного - вышел в финал Суперкубка, но сил потратил уйму, и это опасно перед вероятным Эль Класико - вот главное резюме матча. Ну, и еще благодарим "Валенсию" за старание - она сегодня не показала мастер-класс в атаке, зато честно выжала из себя все до капли.

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Стадион короля Фахда

"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 1:1 (по пен 5:3)

Голы: Бензема, 39 (с пенальти) - Самуэл Лино, 46

"Реал": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 68), Милитао (Менди, 74), Рюдигер, Начо - Вальверде (Себальос, 105), Кроос, Камавинга (Модрич, 46) - Родриго (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Озкачар, Гайя - Тони Лато (Мориба, 95), Муса (Фулькье, 95), Алмейда (Гильямон, 115), Клюйверт (Дуро, 73) - Самуэл Лино (Фран Перес, 82), Кавани

Предупреждения: Камавинга, 28, Начо, 109 - Клюйверт, 31, Джемерт, 39, Кавани, 92, Алмейда, 99