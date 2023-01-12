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Источник: Барселона не сможет вернуть Обамеянга из-за регламента Ла Лиги
Не позволяет регламент Ла Лиги
Фото: twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий
"Барселона" не сможет вернуть Пьер-Эмерика Обамеянга из "Челси", сообщает Mundo Deportivo. Клубы не имеют права дважды за сезон регистрировать одного и того же игрока.
Это было бы возможно, если бы "Челси" арендовал габонца у "Барсы", но "синие" купили его за 15 миллионов евро в самом конце летнего трансферного окна.
В этом вопросе источник ссылается на статьи 130 и 141.5 регламента Ла Лиги. Они предполагают исключения в виде форс-мажора или особых нормативных положений, но считается, что подобных условий для повторной регистрации футболиста нет.
Ранее сообщалось, что "Барселона" консультировалась с представителями Примеры, возможно ли зарегистрировать футболиста.
Обамеянг за полсезона в "Челси" провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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