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Источник: Барселона не сможет вернуть Обамеянга из-за регламента Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Не позволяет регламент Ла Лиги

Источник: Барселона не сможет вернуть Обамеянга из-за регламента Ла Лиги

Фото: twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий

Новина українською

"Барселона" не сможет вернуть Пьер-Эмерика Обамеянга из "Челси", сообщает Mundo Deportivo. Клубы не имеют права дважды за сезон регистрировать одного и того же игрока.

Это было бы возможно, если бы "Челси" арендовал габонца у "Барсы", но "синие" купили его за 15 миллионов евро в самом конце летнего трансферного окна.

В этом вопросе источник ссылается на статьи 130 и 141.5 регламента Ла Лиги. Они предполагают исключения в виде форс-мажора или особых нормативных положений, но считается, что подобных условий для повторной регистрации футболиста нет.

Ранее сообщалось, что "Барселона" консультировалась с представителями Примеры, возможно ли зарегистрировать футболиста.

Обамеянг за полсезона в "Челси" провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
12.01.2023 в 00:24
Цирк с конями...
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