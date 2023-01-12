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Как хорошо вы знаете карьеру Бэйла? Квиз от UA-Футбол
Это было неожиданное решение звездного вингера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лучших футболистов Великобритании, игрок "Лос Анжелес Гэлакси" Гарет Бэйл в возрасте 33 лет объявил о завершении карьеры. Лучшие годы валлиец провел в мадридском "Реале", с которым выиграл все возможные трофеи.
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с карьерой Гарета Бэйла, пройдя наш квиз.
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