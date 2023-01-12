Как хорошо вы знаете карьеру Бэйла? Квиз от UA-Футбол

Один из лучших футболистов Великобритании, игрок "Лос Анжелес Гэлакси" Гарет Бэйл в возрасте 33 лет объявил о завершении карьеры. Лучшие годы валлиец провел в мадридском "Реале", с которым выиграл все возможные трофеи.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с карьерой Гарета Бэйла, пройдя наш квиз.