  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Как хорошо вы знаете карьеру Бэйла? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как хорошо вы знаете карьеру Бэйла? Квиз от UA-Футбол

Испания
(1 голосов)

Это было неожиданное решение звездного вингера

Как хорошо вы знаете карьеру Бэйла? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из лучших футболистов Великобритании, игрок "Лос Анжелес Гэлакси" Гарет Бэйл в возрасте 33 лет объявил о завершении карьеры. Лучшие годы валлиец провел в мадридском "Реале", с которым выиграл все возможные трофеи.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с карьерой Гарета Бэйла, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Реала отправился в аренду в клуб Сегунды
yellow-arrow
Навстречу Эль Класико. Реал - Валенсия 1:1, пен 4:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бетис - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 12.01.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде