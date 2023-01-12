Полузащитник Реала отправился в аренду в клуб Сегунды

Молодой полузащитник "Реала" Антонио Бланко перебрался в другую команду. 22-летний хавбек стал игроком "Алавеса". Об этом оба клуба сообщили на своих официальных сайтах.

Стороны договорились об аренде игрока до завершения нынешнего сезона, т.е до 30 июня 2023 года. В минувшей кампании Блано выступал на правах аренды за "Кадис".

В сезоне 2022/23 Антонио принял участие в четырех поединках за "Реал" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с действующим чемпионом Испании рассчитан до лета 2024 года.

"Алавес" выступает в Сегунде - втором по силе дивизионе Испании и занимает 4-е место в таблице.