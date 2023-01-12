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Полузащитник Реала отправился в аренду в клуб Сегунды
Антонио Бланко оставшуюся часть сезона проведет в "Алавесе"
Фото: deportivoalaves.com
Молодой полузащитник "Реала" Антонио Бланко перебрался в другую команду. 22-летний хавбек стал игроком "Алавеса". Об этом оба клуба сообщили на своих официальных сайтах.
Стороны договорились об аренде игрока до завершения нынешнего сезона, т.е до 30 июня 2023 года. В минувшей кампании Блано выступал на правах аренды за "Кадис".
В сезоне 2022/23 Антонио принял участие в четырех поединках за "Реал" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с действующим чемпионом Испании рассчитан до лета 2024 года.
"Алавес" выступает в Сегунде - втором по силе дивизионе Испании и занимает 4-е место в таблице.
✅ ???????????????????????????? | El Deportivo Alavés logra la cesión de Antonio Blanco hasta final de temporada procedente del @realmadrid ????— Deportivo Alavés (@Alaves) January 12, 2023
ℹ️ Más información: https://t.co/gMC1NTlqH2
¡Bienvenido, @Antonio_6Blanco!#AltaLaFrente ????⚪ pic.twitter.com/I8k82Ndd8i
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