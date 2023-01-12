"Крыса из выгребной ямы". В сети всплыла переписка руководства Барселоны о Месси

В интернете появились скриншоты переписки в чате руководства футбольного клуба " Барселона " в конце 2021 года, когда президентом команды являлся Хосеп Мария Бартомеу. Члены правления каталонцев оскорбляли тогдашних игроков сине-гранатовых: Лионеля Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса.

"Бартомеу, не нужно любезничать с этой крысой из выгребной ямы. Клуб дал ему всё, а он говорит нам, кого покупать и кого подписывать, мы должны искать спонсоров для него. Почему, продлевая контракт с ним, мы должны делать то же самое с договорами Суареса и Альбы? Или почему мы должны платить комиссию за продления контракта с Фати его брату, Родриго Месси? Он был партнёром наркоторговца, множество раз шантажировал нас и злоупотреблял нашей добротой. Наш клуб пострадал из-за этого гормонального карлика, который обязан "Барселоне" своей жизнью!

Когда наступила пандемия, он послал нам сообщение: "Давите, понижайте зарплату другим, но меня и Луиса не трогайте". Я надеюсь, что это худшее, что могло с нами случиться", — приводит слова бывшего члена правления "Барселоны" Гомеса Понти Marca, ссылаясь на опубликованные скрины elPeriódico.com.

Также Понти называет Пике "сукиным сыном", а Бускетс и другие игроки "Барселоны" являются в глазах бывшего члена руководства "избалованными и бесчувственными миллионерами", которые должны покинуть клуб.