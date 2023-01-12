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"Крыса из выгребной ямы". В сети всплыла переписка руководства Барселоны о Месси

Испания
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(1 голосов)

А Бускетс и другие игроки - избалованные и бесчувственные миллионеры

"Крыса из выгребной ямы". В сети всплыла переписка руководства Барселоны о Месси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В интернете появились скриншоты переписки в чате руководства футбольного клуба "Барселона" в конце 2021 года, когда президентом команды являлся Хосеп Мария Бартомеу. Члены правления каталонцев оскорбляли тогдашних игроков сине-гранатовых: Лионеля Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса.

"Бартомеу, не нужно любезничать с этой крысой из выгребной ямы. Клуб дал ему всё, а он говорит нам, кого покупать и кого подписывать, мы должны искать спонсоров для него. Почему, продлевая контракт с ним, мы должны делать то же самое с договорами Суареса и Альбы? Или почему мы должны платить комиссию за продления контракта с Фати его брату, Родриго Месси? Он был партнёром наркоторговца, множество раз шантажировал нас и злоупотреблял нашей добротой. Наш клуб пострадал из-за этого гормонального карлика, который обязан "Барселоне" своей жизнью!

Когда наступила пандемия, он послал нам сообщение: "Давите, понижайте зарплату другим, но меня и Луиса не трогайте". Я надеюсь, что это худшее, что могло с нами случиться", — приводит слова бывшего члена правления "Барселоны" Гомеса Понти Marca, ссылаясь на опубликованные скрины elPeriódico.com.

Также Понти называет Пике "сукиным сыном", а Бускетс и другие игроки "Барселоны" являются в глазах бывшего члена руководства "избалованными и бесчувственными миллионерами", которые должны покинуть клуб.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хосеп Мария Бартомеу Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
12.01.2023 в 20:53
Все правильно. А то, лучший, непревзойдённый… крыса, она и есть крыса
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0
0
kalan-86 (Анкара)
12.01.2023 в 20:39
Перший раз згоден з Бартомеу.
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2023 в 20:47
Ты меня все больше и больше неприятно удивляешь . Вакцину случайно не употреблял?
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0
0
sasha_lv (Львів)
12.01.2023 в 20:03
яка команда,такі і вболівальникі.........лайно одне...
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0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2023 в 20:48
Тебе ли это писать, свинья сливочная?
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.01.2023 в 20:02
Понты гомеса Романа.
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+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
12.01.2023 в 19:26
Ну, така собі атмосферка була в клубі
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+1
0

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