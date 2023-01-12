Президент Ла Лиги: Суперлига хочет ограбить наши дома. Реал, Барселона и Ювентус прикидываются белыми овечками

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о Суперлиге на мероприятии в Брюсселе, цель которого утвердить текущий вектор развития футбола. "А22 (управляющая Суперлигой компания) не филантропы, которые пытаются помочь футболу", – приводит его слова Relevo.

"Когда кто-то пытается ограбить мой дом, я пытаюсь его прогнать, пусть даже и с палкой. А Суперлига хочет ограбить наши дома.

A22 не филантропы, которые пытаются помочь футболу. Они представляют "Реал", "Барселону" и "Ювентус", которые хотят управлять футболом и распределять деньги по своему усмотрению. Сейчас они прикидываются юными овечками, монашками, но не дайте себя обмануть.

То, что они предлагают, не является моделью спортивной меритократии", – заявил Тебас.

Напомним, что осенью проект Суперлиги обзавелся управляющей компанией (А22) и генеральным директором (Бернд Райхарт). В декабре Флорентино Перес, Жоан Лапорта и Бернд Райхарт провели встречу на которой в очередной раз заявили о необходимости создания Суперлиги.

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Если верить словам Лапорты, есть множество клубов, которые готовы вступить в Суперлигу, но которые пока хотят остаться анонимными.