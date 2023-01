Суперкубок Испании. Бетис - Барселона 2:2, пен 2:4. Эль Класико быть!

Второй полуфинал Суперкубка - и вторая кряду серия пенальти. Может, формат турнира и странный, но в этом сезоне он себя оправдал - матчи получились классные.

При этом вчера "Валенсия" и "Реал" больше занимались нейтрализацией друг друга, а вот "Бетис" и "Барса" играли смело, обменивались атаками; темп матча был очень высоким.

Перечислять все моменты дело зряшное - их было слишком много. "Барса" давила преимущественно через фланг Дембеле, который сегодня обыгрывал всех, кого желал; также у нее работал конрпрессинг на чужой половине. "Бетис", в свою очередь, полагался на финты Луиса Энрике, видение Фекира и очень опасно подавал со стандартов.

700 - @5sergiob reaches his 700th appearance with @FCBarcelona in all competitions, being the 3rd player to reach this milestone in the Blaugrana's club history after Lionel Messi (778) and Xavi Hernández (767). Legend. pic.twitter.com/uCua0zkAre — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2023

При этом ощущение равенства висело в воздухе на протяжении большей части матча. Да, "Барса" лучше стартовала и гол Педри отменили из-за случайного крошечного офсайда, но "Бетис" тут же ответил на это ударом Пессельи в упор.

Дальше "Барса" забила благодаря убийственной связке Дембеле - Левандовский - и на это "Бетис" ответил выстрелом под штангу Луиса Энрике, и опять тер Штеген выдал нечто космическое.

Во втором тайме Блауграна попыталась засушить игру; в какой-то момент Хави так уверовал в успех, что заменил Дембеле на Феррана. О чем он думал!? Фекир с 13 метров пробил с такой силой, что даже гениальный вратарь "Барсы" оказался бессилен.

3 - @lewy_official has ended a run of three matches without scoring with @FCBarcelona in all competitions, his worse streak with Blaugranas and his longest run since September 2020 with Bayern München (also three games). Predator. pic.twitter.com/lYexmMnEBH — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2023

Единственный отрезок, на котором "Бетису" откровенно повезло, был после 85-й минуты и до начала экстра-таймов. Сперва арбитры отменили гол Левандовского из-за еще одного минимального офсайда, а затем уже Браво вытащил удар Фати в упор. Было видно, что севильцы "наелись", и Пеллегрини на опыте исправил это заменами. В дополнительное время равенство на поле вернулось.

Команды на равных соревновались даже в шедеврах: на 93-й минуте Фати с лету вколотил гол из крайне неудобной позиции, на что Лорен Морон спустя 8 минут ответил эффектной пяткой.

Ну, а раз так, то дело дошло до серии пенальти, где 30-летний Марк-Андре тер Штеген отразил два удара, а 39-летний Клаудио Браво - ни одного. Скажите честно, вы удивлены?

Barcelona played penalty shootouts twice in the 21st century:



- 2021 Supercopa Semi-final: Barça won it, Ter Stegen saved two pens.



- 2023 Supercopa Semi-final: Barça won it, Ter Stegen saved two pens. pic.twitter.com/KzIsM33pzH — adil (@Barca19stats) January 12, 2023

Испанские гранды умеют бить пенальти - вот что мы узнали за два последних дня. С нетерпением ждем их очного противостояния - Эль Класико состоится в воскресенье, 15 января. Ну, а "Бетису" респектуем за его стиль, смелость и характер - с такими составляющими команда Мануэля Пеллегрини еще пошумит и в Примере, и в Лиге Европы, это 100%.

1/2 Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда

"Бетис" - "Барселона" - 2:2 (по пенальти 2:4)

Голы: Фекир, 77, Морон, 101 - Левандовский, 40, Фати, 93

"Бетис": Браво - Руибаль (Сабали, 79), Песселья, Луис Фелипе, Миранда - Гвидо Родригес (Гуардадо, 86), Каналес (Карвалью, 46) - Луис Энрике, Фекир (Морон, 91), Родри (Хуанми, 79) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 67)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Кристенсен, 78), Араухо, Кунде, Альба (Маркос Алонсо, 79) - Гави (Кессье, 96), де Йонг (Бускетс, 63), Педри - Рафинья (Фати, 86), Левандовский, Дембеле (Ферран Торрес, 63)

Предупреждения: Фекир, 48, Луис Энрике, 68, Гвидо Родригес, 79, Миранда, 92, Гуардадо, 112 - Роберто, 60, Рафинья, 73

Удаление: Гуардадо, 118