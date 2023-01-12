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Суперкубок Испании. Бетис - Барселона 2:2, пен 2:4. Эль Класико быть!

Испания
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Сенсации не случилось

Суперкубок Испании. Бетис - Барселона 2:2, пен 2:4. Эль Класико быть!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй полуфинал Суперкубка - и вторая кряду серия пенальти. Может, формат турнира и странный, но в этом сезоне он себя оправдал - матчи получились классные.

При этом вчера "Валенсия" и "Реал" больше занимались нейтрализацией друг друга, а вот "Бетис" и "Барса" играли смело, обменивались атаками; темп матча был очень высоким.

Перечислять все моменты дело зряшное - их было слишком много. "Барса" давила преимущественно через фланг Дембеле, который сегодня обыгрывал всех, кого желал; также у нее работал конрпрессинг на чужой половине. "Бетис", в свою очередь, полагался на финты Луиса Энрике, видение Фекира и очень опасно подавал со стандартов.

При этом ощущение равенства висело в воздухе на протяжении большей части матча. Да, "Барса" лучше стартовала и гол Педри отменили из-за случайного крошечного офсайда, но "Бетис" тут же ответил на это ударом Пессельи в упор.

Дальше "Барса" забила благодаря убийственной связке Дембеле - Левандовский - и на это "Бетис" ответил выстрелом под штангу Луиса Энрике, и опять тер Штеген выдал нечто космическое.

Во втором тайме Блауграна попыталась засушить игру; в какой-то момент Хави так уверовал в успех, что заменил Дембеле на Феррана. О чем он думал!? Фекир с 13 метров пробил с такой силой, что даже гениальный вратарь "Барсы" оказался бессилен.

Единственный отрезок, на котором "Бетису" откровенно повезло, был после 85-й минуты и до начала экстра-таймов. Сперва арбитры отменили гол Левандовского из-за еще одного минимального офсайда, а затем уже Браво вытащил удар Фати в упор. Было видно, что севильцы "наелись", и Пеллегрини на опыте исправил это заменами. В дополнительное время равенство на поле вернулось.

Команды на равных соревновались даже в шедеврах: на 93-й минуте Фати с лету вколотил гол из крайне неудобной позиции, на что Лорен Морон спустя 8 минут ответил эффектной пяткой.

Ну, а раз так, то дело дошло до серии пенальти, где 30-летний Марк-Андре тер Штеген отразил два удара, а 39-летний Клаудио Браво - ни одного. Скажите честно, вы удивлены?

Испанские гранды умеют бить пенальти - вот что мы узнали за два последних дня. С нетерпением ждем их очного противостояния - Эль Класико состоится в воскресенье, 15 января. Ну, а "Бетису" респектуем за его стиль, смелость и характер - с такими составляющими команда Мануэля Пеллегрини еще пошумит и в Примере, и в Лиге Европы, это 100%.

1/2 Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда

"Бетис" - "Барселона" - 2:2 (по пенальти 2:4)

Голы: Фекир, 77, Морон, 101 - Левандовский, 40, Фати, 93

"Бетис": Браво - Руибаль (Сабали, 79), Песселья, Луис Фелипе, Миранда - Гвидо Родригес (Гуардадо, 86), Каналес (Карвалью, 46) - Луис Энрике, Фекир (Морон, 91), Родри (Хуанми, 79) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 67)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Кристенсен, 78), Араухо, Кунде, Альба (Маркос Алонсо, 79) - Гави (Кессье, 96), де Йонг (Бускетс, 63), Педри - Рафинья (Фати, 86), Левандовский, Дембеле (Ферран Торрес, 63)

Предупреждения: Фекир, 48, Луис Энрике, 68, Гвидо Родригес, 79, Миранда, 92, Гуардадо, 112 - Роберто, 60, Рафинья, 73

Удаление: Гуардадо, 118

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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Комментарии (12)
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Барселиниуc (землянин)
13.01.2023 в 00:07
Когда усатый нигер ухмылялся перед пробитием пенальти, он шо-то знал... и Тер Штеген тоже.
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metall5291 (Kharkiv)
13.01.2023 в 00:00
Как-то уж очень предсказуемо. И доп. время, и пенальти, и победитель по пенальти. Безусловно арабский зритель хотел больше футбола за те же деньги. Ему и показали больше. Победитель тоже был понятен. Матч Реал-Барселона можно продать значительно дороже, чем Реал - Бетис. Не говоря уже о Валенсия - Бетис. Приехали панове. Если в мире еще есть футбол (надеюсь) - то это не в суперкубке Испании.
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
13.01.2023 в 00:41
Я бы вашу мысль поддержал, но все же были современные Суперкубки Испании, проводимые в Саудовской Аравии, и без Эль Класико, вроде даже два. Да и в матчах с серией пенальти сложно результат подтасовать, если уж мы скатываемся в теории заговора. Но конечно согласен, что никому валенсии и бетисы не интересны, все хотят Эль Класико, на которое придет и нейтральный зритель. Ну чтобы "этих ваших Кристьянов Роналдов с Месси посмотреть"
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0
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metall5291 (Kharkiv)
13.01.2023 в 01:07
Я сам не поклонник теорий заговоров. Но в этот раз (для меня) очень уж всё предсказуемо.
0
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Spokoyno (Київ)
13.01.2023 в 00:00
Капець! Так ці нафтобонзи сплатили і за додатковий час, і за "Ель Класико" Продовжую вважати, що виставковий матч за суперкубок, то гра між чемпіоном та володарем кубка! Все інше, як і додатковий час не змагання, а відробляння гонорару! По самий грі... Бетіс "землю гриз", а Барселона намагалась взяти класом без зайвих рухів Одне добре, що Бускетса півматчу на лаві протримали і сподіваюсь, що обішлись невеличкими ушкодженнями. А так аванс сплачено ШОУ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!
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0
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sasha_lv (Львів)
12.01.2023 в 23:59
такі доведеться грати з "щурами з вигрібної ями".....
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2023 в 23:55
Цирк, хорошо, что столько времени не потратил на это. Интересно, кто писал сценарий? Наверное и на следующий матч написан. Может где в интернете появится, можно было бы прочитать и не тратить зря время.
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-1
metall5291 (Kharkiv)
13.01.2023 в 00:05
Сценарий финала, уверен, не писали. Зачем ??? Любой итог принесет хорошие деньги организаторам. А вот сценарии полуфиналов, писали, уверен на 100%. И еще вдалбливали на занятиях, чтобы никто ничего не перепутал и не испортил.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.01.2023 в 00:11
Ну почему? Наверняка верблюдам хочется посидеть на стадионе подольше, посмотреть овертаймы, пенальти. Уплачено ведь, надо максимум из этого представления взять.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
13.01.2023 в 00:19
Согласен, могут быть и овертаймы, и пенальти (и даже с очень высоким процентом вероятности). Но победитель - не назначен заранее, там уже как пойдет. Ибо любой итог принесет одинаковые деньги.
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Барселиниуc (землянин)
12.01.2023 в 23:52
Очень зрелищный, красочный и насыщенный матч! Смакота!
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hrdhrd (Украина)
12.01.2023 в 23:51
Вот и гавипедриков потрепали. Ну что ж, без Класико было бы скучно. Ждём
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