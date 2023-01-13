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Роналду посетил тренировку Реала в Саудовской Аравии. Мадрид тренировался на поле Аль-Насра

Испания
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Сначала "Бетис", теперь "Реал

Роналду посетил тренировку Реала в Саудовской Аравии. Мадрид тренировался на поле Аль-Насра

Фото: https://twitter.com/MrAncelotti

Новина українською

Криштиану Роналду пришел на тренировку мадридского "Реала" в Саудовской Аравии. Клуб провел тренировку на поле новой команды португальца – "Аль-Насра".

Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии и "Реалу" предстоит сыграть с "Барселоной" в финале уже в это воскресенье, 15-го января. "Мадрид" уже обыграл "Валенсию" в полуфинале (1:1, пен. 4:3).

Роналду поговорил с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти, а также с несколькими футболистами. Криштиану также сделал фото с Винисиусом и Родриго.

"Один из нас. Спасибо за визит, Криштиану", – написал Анчелотти в твиттере к опубликованному фото с Роналду.

Роналду выступал за "Реал" 9 лет: с 2009-го по 2018-й.

Напомним, что Роналду также приходил в расположение "Бетиса" перед матчем с "Барселоной" (2:2, пен. 2:4).

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В статье: Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Аль-Наср
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Источник:
marca.com

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