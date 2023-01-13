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Роналду посетил тренировку Реала в Саудовской Аравии. Мадрид тренировался на поле Аль-Насра
Сначала "Бетис", теперь "Реал
Фото: https://twitter.com/MrAncelotti
Криштиану Роналду пришел на тренировку мадридского "Реала" в Саудовской Аравии. Клуб провел тренировку на поле новой команды португальца – "Аль-Насра".
Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии и "Реалу" предстоит сыграть с "Барселоной" в финале уже в это воскресенье, 15-го января. "Мадрид" уже обыграл "Валенсию" в полуфинале (1:1, пен. 4:3).
???? ¡Qué bueno volver a verte, @Cristiano! ????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 13, 2023
???? @MrAncelotti
???? @OficialRC3 pic.twitter.com/V4pqKMVr8d
Роналду поговорил с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти, а также с несколькими футболистами. Криштиану также сделал фото с Винисиусом и Родриго.
"Один из нас. Спасибо за визит, Криштиану", – написал Анчелотти в твиттере к опубликованному фото с Роналду.
Uno de los nuestros. Gracias por la visita @Cristiano. #HalaMadrid pic.twitter.com/yWLcGsRBs3— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 13, 2023
Роналду выступал за "Реал" 9 лет: с 2009-го по 2018-й.
Напомним, что Роналду также приходил в расположение "Бетиса" перед матчем с "Барселоной" (2:2, пен. 2:4).
???? pic.twitter.com/okVYcrpSbj— Vini Jr. (@vinijr) January 13, 2023
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