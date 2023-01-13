Примера. Сельта - Вильярреал 1:1. Временно поднялись в ТОП-4

"Вильярреал" наиграл на победу на "Балаидосе" в первом тайме, но во втором был достоин только поражения. Ничья - логичный итог.

Жерар Морено открыл счет на 15-й минуте после шикарных индивидуальных действий за пределами штрафной - и это было сильно.

До этого арбитры отменили мяч Пау Торреса из-за офсайда, так что гол "Вильярреала" выглядел справедливо. "Сельта" по-настоящему вступила в матч ближе к 30-й минуте, но Морено был по-прежнему вездесущ, и его нейтрализация занимала у "Кельтов" много сил. Фактически на перерыв они ушли без моментов.

Они появились во втором тайме, когда Карлос Карвальял провел замены. Странд Ларсен выступил джокером - он и гол забил, и еще поучаствовал в 3-4 потенциально голевых атаках. Также понравились активные де ла Торре и Карлеса Переса - оба могли забивать на последних минутах, когда матч уже напоминал бесконечную осаду ворот Пепе Рейны.

????Jørgen Strand Larsen es el 283° futbolista del RC Celta de Vigo que ha marcado un GOL en Primera.

⚽Anteriores goleadores en Primera:

275➡Ferreyra

276➡Solari

277➡Cervi

278➡T. Galhardo

279➡Paciência

280➡Óscar Rodríguez

281➡Gabri Veiga

282➡Joseph Aidoo

283➡Larsen ???? pic.twitter.com/TWR7hrd7kg — AFOUTEZA E CORAZÓN (@AfoutezaRCCelta) January 13, 2023

У "Вильярреала" после перерыва был удар в каркас от Моралеса, но все равно, исходя из увиденного, он отскочил. Нельзя было так глубоко прижиматься к воротам - Сетьен повторил свою фирменную ошибку.

В таблице ничья немного подправила положение команд. "Подводники" поднялись на две строчки и теперь идут 4-ми с 28 очками. "Сельта" с 17 очками - 15-я.

17-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Странд Ларсен, 68 - Жерар Морено, 15

"Сельта": Марчесин - Мингеса (Карлес Перес, 54), Айду, Нуньес - Мальо, Бельтран, Оскар (Странд Ларсен, 64), Галан - Вейга (Тапиа, 87), Серви (де ла Торре, 46) - Аспас

"Вильярреал": Рейна - Фойт (Фемения, 65, Куэнка, 70), Манди, Пау Торрес, Мохика - Тригейрос (Морланес, 77), Парехо, Коклен (Капу, 64) - Чуквезе (Пино, 46), Жерар Морено, Моралес

Предупреждения: Тригейрос, 26, Моралес, 68