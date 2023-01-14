Примера. Райо и Осасуна поднимаются, Жирона шокирует Севилью в присутствии Цыганкова

И кто скажет, что счет не по делу? Моменты, удары, пенальти - все сегодня было только у ворот "Вальядолида".

Сама "Пусела" за 90 минут не придумала ни единого острого момента у ворот Димитриевского. Поразительно стерильное выступление.

"Райо" тоже выдал не лучший свой матч, но все же был куда конкретнее. Еще до перерыва запомнились отменные дальние удары от Лежена и Франа Гарсии. Также гости заработали чистый пенальти, который, однако, не реализовал Паласон.

Исправился Иси уже после перерыва, когда в одно касание мощно пробил с паса Альваро Гарсии.

5 - Rayo Vallecano's Isi Palazón has scored five goals in 16 appearances in LaLiga 2022/23, three more than in the last season completed (two goals in 34 games). Resurface. pic.twitter.com/SEC0z8RgIW — OptaJose (@OptaJose) January 14, 2023

Этот гол так и остался единственным в матче, а для самого Паласона стал уже 5-м в текущем чемпионате - между прочим, это его личный рекорд.

В таблице "Райо" после успеха поднялся на 9-е место с 26 очками. У "Вальядолида" - 17 баллов и 16-я строчка.

17-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Паласон, 65

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Лукас Роса - Иван Санчес (Мальса, 61), Мончу (Агуадо, 61), Кике Перес (Эль-Ямик, 83) - Плата, Гвардиола (Плано, 46), Кенеди (Вайсманн, 28)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Сисс, 76), Валентин (Мумин, 90+4) - Паласон, Унаи Лопес (Трехо, 59), Альваро Гарсия - Камельо (Фалькао, 75)

Предупреждения: Мончу, 32, Гвардиола, 45+4 - Камельо, 75, Паласон, 80

"Севилья" продолжает закапываться все глубже. Эффект Сампаоли, если он и был, окончательно иссяк.

Сегодня "Нервиону" очень повезло проиграть минимально. Уже за стартовые 10 минут "Жирона" создала три убойных шанса, но Стуани, Ромеу и Мартин невероятным образом умудрились промазать.

"Севилья" же наоборот за весь тайм лишь раз нормально пробила в сторону ворот, и этот удар стал голевым - Ньянзу выиграл второй этаж после навеса Ракитича.

Пожалуй, тот момент на 13-й минуте был единственным позитивом от Танги и Ивана за весь матч. В остальном хорват не успевал за соперниками, замедлял игру, давал плохие передачи. Ну, а Ньянзу вообще поставил на поток обрезки возле своего штрафного.

Pues @MichelismoGFC ha cazado a Viktor Tsygankov viendo el partido de sus futuros compañeros en Montilivi.

Done deal.

Vía @diddaacc pic.twitter.com/sIjJC05j6o — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) January 14, 2023

"Жирона" долго прощала "Севилье" ее феноменальную безалаберность, но дважды мяч все-таки нашел сетку ворот гостей. В первом случае, рекордсмен каталонцев Стуани замкнул прострел от Тони Вильи; во втором - Янгель Эррера воспользовался обрезкой Ньянзу и перехватом от Валери.

Присутствие на трибунах Виктора Цыганкова, который, по слухам, вот-вот официально подпишется на "Монтиливи", пошло "Жироне" на пользу. В таблице команда Мичела поднялась на 11-е место с 21 очком. У "Севильи" - 15 баллов и катастрофичная 17-я позиция.

17-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Севилья" - 2:1

Голы: Стуани, 46, Эррера, 88 - Ньянзу, 13

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес (Эспиноса, 63), Гутьеррес - Вилья (Коуто, 62), Ромеу, Алейш Гарсия, Рикельме (Валери, 82) - Мартин (Эррера, 62), Стуани (Терратс, 90+1)

"Севилья": Буну - Навас (Сусо, 80), Ньянзу, Фернандо (Ламела, 66), Баде (Монтьель, 66), Акунья - Жордан, Гудель, Ракитич - Оливер (Эн-Несири, 90), Рафа Мир

Предупреждения: Давид Лопес, 36, Вилья, 45, Арнау, 68 - Акунья, 45

Минимальная, но справедливая победа "Осасуны" над "Мальоркой", которая по-прежнему не может показать в гостях свой "домашний" футбол.

Сегодня у островитян и моментов особо не вспомнить. В голову приходит только классный удар с левой от Хауме Косты - чуть мимо штанги. В еще одном эпизоде Мурики чудом не замкнул прострел Ндиая. Все.

У "Осасуны" и мяч держался лучше, и выглядела она интереснее. Гол Аймара Ороса стал результатом идеальной вертикальной атаки в три передачи, где ключевую роль сыграл рывок Мой Гомеса - от "Мальорки" мы сегодня ничего подобного не увидели.

3 - At 21 years and 48 days, Aimar Oroz is the youngest player to reach three goals with @osasuna_en in @LaLigaEN since Carlos Vela in February 2008 (18 years and 360 days against Atlético de Madrid). Promising. pic.twitter.com/OmG9AF75jl — OptaJose (@OptaJose) January 14, 2023

Под занавес матча хозяева могли еще дважды забивать, но падение Будимира арбитр не оценил (спорный момент), а Кике в быстром прорыве пробил чуть мимо дальней штанги.

В таблице победа вывела "Осасуну" на 7-е место с 27 очками. У "Мальорки" - 10-я строчка и 22 балла.

17-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Орос, 47

"Осасуна": Айтор Фернандес - Морено (Унаи Гарсия, 90), Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Орос (Брашанац, 90), Торро, Мой Гомес - Авила (Рубен Гарсия, 68), Будимир (Кике, 75), Абде (Монкайола, 68)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете (Абдон, 72), Хауме Коста (Куфре, 72) - Дани Родригес (Ндиай, 64), Баба (Антонио Санчес, 84), Гренье - Мурики, Ли Кан Ин (Анхель, 84)

Предупреждения: Авила, 58, Торро, 78 - Ли Кан Ин, 39, Вальент, 90+3, Гренье, 90+3