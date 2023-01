Примера. Райо и Осасуна поднимаются, Жирона шокирует Севилью в присутствии Цыганкова

И кто скажет, что счет не по делу? Моменты, удары, пенальти - все сегодня было только у ворот "Вальядолида".

Сама "Пусела" за 90 минут не придумала ни единого острого момента у ворот Димитриевского. Поразительно стерильное выступление.

"Райо" тоже выдал не лучший свой матч, но все же был куда конкретнее. Еще до перерыва запомнились отменные дальние удары от Лежена и Франа Гарсии. Также гости заработали чистый пенальти, который, однако, не реализовал Паласон.

Исправился Иси уже после перерыва, когда в одно касание мощно пробил с паса Альваро Гарсии.

5 - Rayo Vallecano's Isi Palazón has scored five goals in 16 appearances in LaLiga 2022/23, three more than in the last season completed (two goals in 34 games). Resurface. pic.twitter.com/SEC0z8RgIW