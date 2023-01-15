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Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть финал Суперкубка Испании
Первое Эль Класико 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Реал" против "Барселоны" - это, пожалуй, главная вывеска мирового футбола. Ни одно другое противостояние не привлекает столько внимания, болельщиков, прессы.
К финалу Суперкубка "Сливочные" подходят в немного разбалансированной форме - они по-прежнему забивают в каждом матче, но также забыли, когда оставляли сухими собственные ворота. В то же время "Барселона" за последние месяцы неоднократно доказала способность бить середняков, но с топами, способными играть с ней на равных, каталонцы как будто съеживаются.
Эль Класико - идеальное время, чтобы сделать заявление о выздоровлении. Кому это удастся - "Реалу" или "Барсе" - узнаем в воскресенье, 15 января, на Setanta Sports. Начало матча "Реал" - "Барселона" - в 21:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Болгария - Voyo Sport
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - L'Equipe, Free, Molotov
- Греция - Action 24
- Германия - DAZN, Sport1 Extra
- Испания - Movistar+, Gol Mundial
- Нидерланды - Ziggo Sport 14
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Словакия - Nova Sport 3
- Турция - Tivibu Spor 1
- Хорватия - Arena Sport 2 Croatia
- Великобритания - BT Sport 1, BT Sport 2
- США - ESPN+, ESPN Deportes, ABC
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