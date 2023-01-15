Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть финал Суперкубка Испании

"Реал" против "Барселоны" - это, пожалуй, главная вывеска мирового футбола. Ни одно другое противостояние не привлекает столько внимания, болельщиков, прессы.

К финалу Суперкубка "Сливочные" подходят в немного разбалансированной форме - они по-прежнему забивают в каждом матче, но также забыли, когда оставляли сухими собственные ворота. В то же время "Барселона" за последние месяцы неоднократно доказала способность бить середняков, но с топами, способными играть с ней на равных, каталонцы как будто съеживаются.

Эль Класико - идеальное время, чтобы сделать заявление о выздоровлении. Кому это удастся - "Реалу" или "Барсе" - узнаем в воскресенье , 15 января , на Setanta Sports . Начало матча "Реал" - "Барселона" - в 21:00 по Киеву.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: