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Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть финал Суперкубка Испании

Испания
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Первое Эль Класико 2023 года

Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть финал Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

"Реал" против "Барселоны" - это, пожалуй, главная вывеска мирового футбола. Ни одно другое противостояние не привлекает столько внимания, болельщиков, прессы.

К финалу Суперкубка "Сливочные" подходят в немного разбалансированной форме - они по-прежнему забивают в каждом матче, но также забыли, когда оставляли сухими собственные ворота. В то же время "Барселона" за последние месяцы неоднократно доказала способность бить середняков, но с топами, способными играть с ней на равных, каталонцы как будто съеживаются.

Эль Класико - идеальное время, чтобы сделать заявление о выздоровлении. Кому это удастся - "Реалу" или "Барсе" - узнаем в воскресенье, 15 января, на Setanta Sports. Начало матча "Реал" - "Барселона" - в 21:00 по Киеву.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Болгария - Voyo Sport
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - L'Equipe, Free, Molotov
  • Греция - Action 24
  • Германия - DAZN, Sport1 Extra
  • Испания - Movistar+, Gol Mundial
  • Нидерланды - Ziggo Sport 14
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Турция - Tivibu Spor 1
  • Хорватия - Arena Sport 2 Croatia
  • Великобритания - BT Sport 1, BT Sport 2
  • США - ESPN+, ESPN Deportes, ABC
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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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