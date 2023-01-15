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Депай покинет Барселону уже во время январского трансферного окна

Испания
(1 голосов)

В планы Хави он не входит

Депай покинет Барселону уже во время январского трансферного окна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий “Барселоны” Мемфис Депай покинет команду во время текущего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Решение уже принято клубом. Если все пойдет по плану, совсем скоро у нидерландца будет новый вызов.

Одним из реальных претендентов является "Атлетико" Мадрид. Переговоры между клубами продолжаются, Депай не прочь присоединиться к "матрасникам", однако пока стороны не дошли до окончательного согласования.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Мемфиса 206 сыгранных минут в четырех матчах. За этот период он успел отличиться голом – в ворота "Эльче" в шестом туре Ла Лиги.

Напомним, что Депай присоединился к "Барселоне" летом 2021 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до конца этого сезона, а Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

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В статье: Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
15.01.2023 в 10:43
В клубе помойке нормальные игроки не задерживаются
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0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.01.2023 в 11:02
Да, примеры Игуаина, Ди Марии, Касильяса, еще ранее Рауля... - яркое этому подтверждение.
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+1
0
miha (Нежин)
15.01.2023 в 10:31
Не топ, доведено багатьма клубами-вище середнього гравець.
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.01.2023 в 10:40
да
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0
0

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