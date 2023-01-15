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Депай покинет Барселону уже во время январского трансферного окна
В планы Хави он не входит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий “Барселоны” Мемфис Депай покинет команду во время текущего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Решение уже принято клубом. Если все пойдет по плану, совсем скоро у нидерландца будет новый вызов.
Одним из реальных претендентов является "Атлетико" Мадрид. Переговоры между клубами продолжаются, Депай не прочь присоединиться к "матрасникам", однако пока стороны не дошли до окончательного согласования.
Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Мемфиса 206 сыгранных минут в четырех матчах. За этот период он успел отличиться голом – в ворота "Эльче" в шестом туре Ла Лиги.
Напомним, что Депай присоединился к "Барселоне" летом 2021 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до конца этого сезона, а Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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