Депай покинет Барселону уже во время январского трансферного окна

Нападающий “Барселоны” Мемфис Депай покинет команду во время текущего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Решение уже принято клубом. Если все пойдет по плану, совсем скоро у нидерландца будет новый вызов.

Одним из реальных претендентов является "Атлетико" Мадрид. Переговоры между клубами продолжаются, Депай не прочь присоединиться к "матрасникам", однако пока стороны не дошли до окончательного согласования.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Мемфиса 206 сыгранных минут в четырех матчах. За этот период он успел отличиться голом – в ворота "Эльче" в шестом туре Ла Лиги.

Напомним, что Депай присоединился к "Барселоне" летом 2021 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до конца этого сезона, а Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.