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Бензема против Левандовского. Стали известны составы Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании
Будет битва!
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Карло Анчелотти и Хави назвали стартовые составы на поединок за Суперкубок Испании. Конечно, наибольшее внимание приковано к форвардам, ведь встретятся действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема и лучший бомбардир текущего чемпионата Испании Роберт Левандовский.
"Реал" (старт): Куртуа – Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Кроос, Камавинга, Модрич – Винисиус, Бензема, Вальверде.
"Барселона" (старт): тер Штеген – Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде – де Йонг, Бускетс, Гави – Педри, Левандовский, Дембеле.
Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин находится в запасе.
Матч "Реал" – "Барселона" начнется в 21:00. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции
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