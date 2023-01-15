Бензема против Левандовского. Стали известны составы Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании

Карло Анчелотти и Хави назвали стартовые составы на поединок за Суперкубок Испании. Конечно, наибольшее внимание приковано к форвардам, ведь встретятся действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема и лучший бомбардир текущего чемпионата Испании Роберт Левандовский.

"Реал" (старт): Куртуа – Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Кроос, Камавинга, Модрич – Винисиус, Бензема, Вальверде.

"Барселона" (старт): тер Штеген – Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде – де Йонг, Бускетс, Гави – Педри, Левандовский, Дембеле.

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин находится в запасе.