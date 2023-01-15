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Бензема против Левандовского. Стали известны составы Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Будет битва!

Бензема против Левандовского. Стали известны составы Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
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Карло Анчелотти и Хави назвали стартовые составы на поединок за Суперкубок Испании. Конечно, наибольшее внимание приковано к форвардам, ведь встретятся действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема и лучший бомбардир текущего чемпионата Испании Роберт Левандовский.

"Реал" (старт): Куртуа – Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Кроос, Камавинга, Модрич – Винисиус, Бензема, Вальверде.
"Барселона" (старт): тер Штеген – Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде – де Йонг, Бускетс, Гави – Педри, Левандовский, Дембеле.

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин находится в запасе.

Матч "Реал" – "Барселона" начнется в 21:00. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции здесь.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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