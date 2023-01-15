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Альмерия - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания
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Команда Симеоне не смогла дожать соперника

Альмерия - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Новина українською

В рамках 17-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Альмерией". Подопечные Диего Симеоне первыми открыли счет во встрече, но соперник смог отыграться. После этого поединка "матрасники" занимают 4-е место в турнирной таблице.

17-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Туре, 37 - Корреа, 18

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альмерия
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