Альмерия - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 17-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Альмерией". Подопечные Диего Симеоне первыми открыли счет во встрече, но соперник смог отыграться. После этого поединка "матрасники" занимают 4-е место в турнирной таблице.

17-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Туре, 37 - Корреа, 18