Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альмерия - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов
Команда Симеоне не смогла дожать соперника
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
В рамках 17-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Альмерией". Подопечные Диего Симеоне первыми открыли счет во встрече, но соперник смог отыграться. После этого поединка "матрасники" занимают 4-е место в турнирной таблице.
17-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
Голы: Туре, 37 - Корреа, 18
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 15.01.2023
- Официально. Мудрик перешел в Челси
- Александр Поворознюк определился с задачей Ингульца на сезон. Без мата не обошлось
- Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн