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Замена Морено. Бетис осуществил первый трансфер в 2023 году

Испания
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Винисиус Абнер - игрок "Бетиса"

Замена Морено. Бетис осуществил первый трансфер в 2023 году

Фото: Real Betis

UA-Футбол
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Испанский "Бетис" осуществил первый зимний трансфер, подписав бразильского защитника из "Атлетико Параэнсе".

Левый защитник Винисиус Абнер стал футболистом севильского клуба. Об этом сообщает клубная пресс-служба в своем twitter-аккаунте.

Сообщается, что соглашение футболиста с клубом рассчитано шесть лет с половиной лет - до лета 2029. О финансовых деталях сделки никакой информации нет.

Напомним, ранее "Бетис" продал в "Астон Виллу" левого защитника команды Алекса Морено.

В составе предыдущего клуба "Атлетико Паранаэнсе" футболист провел 152 матча, забил 5 мячей и отдал 18 ассистов.

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В статье: Бетис (Севилья)
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