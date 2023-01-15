Замена Морено. Бетис осуществил первый трансфер в 2023 году

Испанский "Бетис" осуществил первый зимний трансфер, подписав бразильского защитника из "Атлетико Параэнсе".

Левый защитник Винисиус Абнер стал футболистом севильского клуба. Об этом сообщает клубная пресс-служба в своем twitter-аккаунте.

Сообщается, что соглашение футболиста с клубом рассчитано шесть лет с половиной лет - до лета 2029. О финансовых деталях сделки никакой информации нет.

Напомним, ранее " Бетис" продал в "Астон Виллу" левого защитника команды Алекса Морено.

В составе предыдущего клуба "Атлетико Паранаэнсе" футболист провел 152 матча, забил 5 мячей и отдал 18 ассистов.