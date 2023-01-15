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Замена Морено. Бетис осуществил первый трансфер в 2023 году
Винисиус Абнер - игрок "Бетиса"
Фото: Real Betis
Испанский "Бетис" осуществил первый зимний трансфер, подписав бразильского защитника из "Атлетико Параэнсе".
Левый защитник Винисиус Абнер стал футболистом севильского клуба. Об этом сообщает клубная пресс-служба в своем twitter-аккаунте.
Сообщается, что соглашение футболиста с клубом рассчитано шесть лет с половиной лет - до лета 2029. О финансовых деталях сделки никакой информации нет.
???? OFICIAL | El #RealBetis incorpora a Abner a sus filas hasta 2029 ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) January 15, 2023
¡Bienvenido, @6Abner! ????????????
➡ https://t.co/PdNODHcuoN pic.twitter.com/QaMSazNQSO
Напомним, ранее "
В составе предыдущего клуба "Атлетико Паранаэнсе" футболист провел 152 матча, забил 5 мячей и отдал 18 ассистов.
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