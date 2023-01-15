Реал - Барселона: Левандовски удвоил преимущество каталонцев в Суперкубке Испании

Мадридский "Реал" и Каталонская "Барселона" сражаются в финале Суперкубка Испании в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Онлайн-трансляцию поединка можно читать на нашем сайте.

Счет в матче открила "Барселона". Второй гол в матче тоже на счету каталонцев. Габи выдал шикарную передачу на Левандонски, а поляк в одно касание переиграл Тибо Куртуа.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании "Реал одолел "Валенсию", а "Барселона" - выбила "Бетис", обыграв севильскую команду в серии пенальти.