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Реал - Барселона: Левандовски удвоил преимущество каталонцев в Суперкубке Испании

Испания
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Левандовски точно пробил в одно касание

Реал - Барселона: Левандовски удвоил преимущество каталонцев в Суперкубке Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" и Каталонская "Барселона" сражаются в финале Суперкубка Испании в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Онлайн-трансляцию поединка можно читать на нашем сайте.

Счет в матче открила "Барселона". Второй гол в матче тоже на счету каталонцев. Габи выдал шикарную передачу на Левандонски, а поляк в одно касание переиграл Тибо Куртуа.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании "Реал одолел "Валенсию", а "Барселона" - выбила "Бетис", обыграв севильскую команду в серии пенальти.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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