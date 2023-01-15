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Разгром. Барселона забивает третий гол в ворота Реала

Испания
(1 голосов)

Мадрид деклассирован

Разгром. Барселона забивает третий гол в ворота Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" забила третий гол в ворота "Реала" в матче за Суперкубок Испании. Его на свой счет забил Педри на 69-й минуте.

Каталонцы перехватили мяч в центре поля и провели быструю контратаку. В завершении Гави выполнил прострел с левого фланга, после легкого рикошета передачу на дальней стойке замкнул Педри.

Отметим, что Педри в текущем Эль Класико набрал уже три балла. Молодой талант каталонцев записал на свой счет гол и две результативные передачи.

Следите за матчем "Реал" – "Барселона" в нашей текстовой трансляции здесь.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Педри
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