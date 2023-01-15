Разгром. Барселона забивает третий гол в ворота Реала

"Барселона" забила третий гол в ворота "Реала" в матче за Суперкубок Испании. Его на свой счет забил Педри на 69-й минуте.

Каталонцы перехватили мяч в центре поля и провели быструю контратаку. В завершении Гави выполнил прострел с левого фланга, после легкого рикошета передачу на дальней стойке замкнул Педри.

Отметим, что Педри в текущем Эль Класико набрал уже три балла. Молодой талант каталонцев записал на свой счет гол и две результативные передачи.