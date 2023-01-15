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Хави выиграл первый трофей с Барселоной в качестве тренера
Еще и красиво одолел "Реал" в финале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский специалист Хави завоевал первый трофей во главе "Барселоны". 42-летний наставник выиграл со своей командой Суперкубок Испании.
По пути к этой победе в мини-турнире каталонцы в полуфинале одолели "Бетис" в серии пенальти. В решающей встрече "блауграна"
Напомним, что Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Перед этим он возглавлял катарский "Ас-Садд", с которым выигрывал чемпионат, а также кубки Эмира (дважды), наследного принца (дважды), шейха и кубок звезд.
В качестве игрока "Барсы" у Хави 25 трофеев: Лига чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (2), клубный ЧМ (2), а также чемпионат (8), Кубок (3) и Суперкубок Испании (6).
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