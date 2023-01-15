  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави выиграл первый трофей с Барселоной в качестве тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави выиграл первый трофей с Барселоной в качестве тренера

Испания
(1 голосов)

Еще и красиво одолел "Реал" в финале

Хави выиграл первый трофей с Барселоной в качестве тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский специалист Хави завоевал первый трофей во главе "Барселоны". 42-летний наставник выиграл со своей командой Суперкубок Испании.

По пути к этой победе в мини-турнире каталонцы в полуфинале одолели "Бетис" в серии пенальти. В решающей встрече "блауграна" не оставила шансов мадридскому "Реалу" (3:1).

Напомним, что Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Перед этим он возглавлял катарский "Ас-Садд", с которым выигрывал чемпионат, а также кубки Эмира (дважды), наследного принца (дважды), шейха и кубок звезд.

В качестве игрока "Барсы" у Хави 25 трофеев: Лига чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (2), клубный ЧМ (2), а также чемпионат (8), Кубок (3) и Суперкубок Испании (6).

По теме
yellow-arrow
Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 1:3. Долгожданный трофей каталонцев
yellow-arrow
Бензема размочил счет в матче за Суперкубок Испании
yellow-arrow
Бускетс сравнялся с рекордсменами Месси и Рамосом по количеству выходов на поле в Эль Класико
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде