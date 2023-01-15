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Бензема размочил счет в матче за Суперкубок Испании

Испания
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Утешительный приз для "сливочных"

Бензема размочил счет в матче за Суперкубок Испании

Фото: ESPN

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Карим Бензема забил в ворота "Барселоны" в матче за Суперкубок Испании. Впрочем, этот мяч вряд ли доставит много радости французу и его команде. На момент гола уже прошли 90 минут игрового времени, а счет на табло был 0:3 в пользу каталонцев.

Удар Бензема с середины штрафной сначала был заблокирован. Однако повторный выстрел нападаюшего залетел в цель.

Добавим, что финальный свисток зафиксировал победу "Барселоны" 3:1, завоевавшую первый трофей в эру Хави.

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