Испания
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Бензема размочил счет в матче за Суперкубок Испании
Утешительный приз для "сливочных"
Фото: ESPN
Карим Бензема забил в ворота "Барселоны" в матче за Суперкубок Испании. Впрочем, этот мяч вряд ли доставит много радости французу и его команде. На момент гола уже прошли 90 минут игрового времени, а счет на табло был 0:3 в пользу каталонцев.
Удар Бензема с середины штрафной сначала был заблокирован. Однако повторный выстрел нападаюшего залетел в цель.
Добавим, что финальный свисток зафиксировал победу "Барселоны" 3:1,
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