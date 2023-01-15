Бензема размочил счет в матче за Суперкубок Испании

Карим Бензема забил в ворота "Барселоны" в матче за Суперкубок Испании. Впрочем, этот мяч вряд ли доставит много радости французу и его команде. На момент гола уже прошли 90 минут игрового времени, а счет на табло был 0:3 в пользу каталонцев.

Удар Бензема с середины штрафной сначала был заблокирован. Однако повторный выстрел нападаюшего залетел в цель.