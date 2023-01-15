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Барселона впервые с 2005 года выиграла трофей без Месси

Испания
(2 голосов)

Наконец-то созрели

Барселона впервые с 2005 года выиграла трофей без Месси

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" одержала победу над "Реалом" в финале Суперкубка Испании (3:1). Это первый трофей для каталонцев с апреля 2021, когда они поднимали над головой Кубок короля.

Примечательно также, что этот Суперкубок стал первым трофеем для "блауграны" без Лионеля Месси в заявке на турнир. В 2021-м аргентинец еще выступал за каталонцев и даже забивал в финале Кубка.

В последний раз "Барса" побеждала в турнире, если Месси не был в заявке, в августе 2005 года как раз в Суперкубке Испании, когда одолели "Бетис" (3:0). Хотя на чемпионский сезон-2004/05, Лионель был заявлен за "Барсу" и даже выходил на поле в семи матчах.

Ранее мы сообщали, что Хави завоевал первый трофей в качестве тренера во главе "Барселоны".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
16.01.2023 в 00:23
Дійсно Мессі для Барселона найяскравіша фігура цього століття... Тим більш П'ЯТНАДЦЯТЬ безперечна основа та більше десяти основна зірка. Чи були б без нього досягнуті всі титули... НЕ ДУМАЮ. Більшість так, проте не всі.
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