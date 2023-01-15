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Барселона впервые с 2005 года выиграла трофей без Месси
Наконец-то созрели
"Барселона" одержала победу над "Реалом" в финале Суперкубка Испании (3:1). Это первый трофей для каталонцев с апреля 2021, когда они поднимали над головой Кубок короля.
Примечательно также, что этот Суперкубок стал первым трофеем для "блауграны" без Лионеля Месси в заявке на турнир. В 2021-м аргентинец еще выступал за каталонцев и даже забивал в финале Кубка.
В последний раз "Барса" побеждала в турнире, если Месси не был в заявке, в августе 2005 года как раз в Суперкубке Испании, когда одолели "Бетис" (3:0). Хотя на чемпионский сезон-2004/05, Лионель был заявлен за "Барсу" и даже выходил на поле в семи матчах.
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