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Анчелотти: У нас разбито сердце. Но я уверен, что Реал вернется

Испания
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Мадридцы проиграли "Барселоне" в финале

Анчелотти: У нас разбито сердце. Но я уверен, что Реал вернется

Фото: twitter.com/realmadrid

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны"(1:3) в финале Суперкубка Испании.

"Это трудный момент. Мы уже знали перед игрой, что находимся не в лучших кондициях. Мы подарили "Барселоне" два гола. Мы допустили ошибки, но мы вернемся. "Барселона" играла лучше, вот и все.

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Такие тяжелые моменты всегда случаются по ходу сезона. Мы должны исправлять ситуацию. Когда ты пропускаешь три гола, тебе точно необходимо что-то изменить. Нам очень грустно. В "Реале" всегда нужно побеждать в финалах.

Мы проиграли много дуэлей, мы были плохи во всех аспектах. Я должен думать, что можно сделать, чтобы улучшить защиту. У игроков разбито сердце. Они привыкли побеждать. Но я уверен, что мы вернемся. "Реал" всегда возвращается.

Унижение? Нет, они просто выиграли игру, как мы в Ла Лиге против них", - резюмировал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
MadridXtra

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