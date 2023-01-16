Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: У нас разбито сердце. Но я уверен, что Реал вернется
Мадридцы проиграли "Барселоне" в финале
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны"(1:3) в финале Суперкубка Испании.
"Это трудный момент. Мы уже знали перед игрой, что находимся не в лучших кондициях. Мы подарили "Барселоне" два гола. Мы допустили ошибки, но мы вернемся. "Барселона" играла лучше, вот и все.
Такие тяжелые моменты всегда случаются по ходу сезона. Мы должны исправлять ситуацию. Когда ты пропускаешь три гола, тебе точно необходимо что-то изменить. Нам очень грустно. В "Реале" всегда нужно побеждать в финалах.
Мы проиграли много дуэлей, мы были плохи во всех аспектах. Я должен думать, что можно сделать, чтобы улучшить защиту. У игроков разбито сердце. Они привыкли побеждать. Но я уверен, что мы вернемся. "Реал" всегда возвращается.
Унижение? Нет, они просто выиграли игру, как мы в Ла Лиге против них", - резюмировал Анчелотти.
Популярное сейчас
- Легенда Днепра вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
- Артета отреагировал на срыв трансфера Мудрика в Арсенал
- ВСУ отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов. Соледар Генштаб не указал
- Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть финал Суперкубка Испании
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
Новости по теме
- 20:17 Зарубежные Бензема против Левандовского. Стали известны составы Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании
- 09:28 Зарубежные Хави: То, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее
- 21:55 Зарубежные Роналду посетил тренировку Реала в Саудовской Аравии. Мадрид тренировался на поле Аль-Насра