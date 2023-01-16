Анчелотти: У нас разбито сердце. Но я уверен, что Реал вернется

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны"(1:3) в финале Суперкубка Испании.

"Это трудный момент. Мы уже знали перед игрой, что находимся не в лучших кондициях. Мы подарили "Барселоне" два гола. Мы допустили ошибки, но мы вернемся. "Барселона" играла лучше, вот и все.

Такие тяжелые моменты всегда случаются по ходу сезона. Мы должны исправлять ситуацию. Когда ты пропускаешь три гола, тебе точно необходимо что-то изменить. Нам очень грустно. В "Реале" всегда нужно побеждать в финалах.

Мы проиграли много дуэлей, мы были плохи во всех аспектах. Я должен думать, что можно сделать, чтобы улучшить защиту. У игроков разбито сердце. Они привыкли побеждать. Но я уверен, что мы вернемся. "Реал" всегда возвращается.

Унижение? Нет, они просто выиграли игру, как мы в Ла Лиге против них", - резюмировал Анчелотти.