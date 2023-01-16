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Гави признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании

Испания
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Самый молодой автор гола

Гави признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье, 15 января "Барселона" одолела "Реал" в финале Суперкубка Испании со счетом 3:1. Лучшим игроком встречи был признан полузащитник "сине-гранатовых" Хави.

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В этой игре 18-летний футболист отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. Испанец также стал самым молодым игроком, забивавшим в решающей встрече этого соревнования.

Более того, Гави выиграл первый трофей с "Барселоной".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Гави
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Источник:
fcbarcelona.com

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