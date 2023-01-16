Гави признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании

В воскресенье, 15 января "Барселона" одолела "Реал" в финале Суперкубка Испании со счетом 3:1. Лучшим игроком встречи был признан полузащитник "сине-гранатовых" Хави.

В этой игре 18-летний футболист отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. Испанец также стал самым молодым игроком, забивавшим в решающей встрече этого соревнования.

Более того, Гави выиграл первый трофей с "Барселоной".