Хави - о триумфе в финале Суперкубка: Надеюсь, это не последний трофей

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал победу над мадридским "Реалом" (3:1) в финале Суперкубка Испании.

"Я счастлив. У меня возникает чувство душевного спокойствия. Я должен продолжать помогать завоевывать команде трофеи, вести к этому "Барселону". Если мы выиграли финал у "Реала", то сможем это сделать против кого-угодно. Я доволен этим. Все на что я надеюсь, что этот трофей не последний.

Трофей нам нужен был больше, чем "Реалу", у которого больше титулов, чем у нас. Я очень доволен игроками, они этого заслуживают и усердно работают, у нас отличная раздевалка. Все прошло очень хорошо, игроки хорошо поняли тактический замысел. Гави, Педри, Фрэнки… Мы должны как-то контролировать "Реал", мы должны контролировать игру и не терять мяч, то, как нам удается играть, так же важно, как и завоеванный титул.

Гави? Я теряю дар речи. Он – чистая страсть, играющая с душой. Мне некомфортно, когда его нет на поле. Он заряжает всю команду, а ему всего 18 лет. Это парень, вдохновляющий нас всех. Его характер вдохновляет. Он – прирожденный лидер. Страсть, исходящая от него, поражает, я не устаю его хвалить. У этого парня нет предела", - приводит слова Хави Marca.

Стоит отметить, что Хави выиграл первый трофей в качестве тренера "сине-гранатовых".