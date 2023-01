Лучший матч Хави-тренера, Гави напомнил Иньесту, Мадриду необходимо омоложение. ТОП-5 выводов Эль Класико

Хави подготовил действенные сюрпризы, Анчелотти – нет

Эль Класико – это особенный матч, и очень часто для победы в нем нужно сыграть как-то особенно.

Хави Эрнандес так и поступил. "Барселона" отказалась от классических для себя 4-3-3, сделав ставку на перегруз центра поля – так в основе одновременно появились Педри, Гави, Бускетс и де Йонг.

Предпосылок было две. Во-первых, из вингеров "Барсы" только Дембеле играет стабильно хорошо; выпускать кого-то из тройки Фати – Ферран – Рафинья рискованно. Во-вторых, у "Реала" травмирован основной волнорез Чуамени, так что перегруз этой зоны мог принести особо мощные плоды. И принес!

Barcelona completed 567 passes tonight against Real Madrid. Of those passes, 271 were completed by:



???????? Busquets - 104

???????? De Jong - 71

???????? Pedri - 53

???????? Gavi 43



In complete control. ???? pic.twitter.com/CBZb4AOslL — Statman Dave (@StatmanDave) January 15, 2023

Усиленная дополнительным хавом полузащита каталонцев уничтожила игру Мадрида. Модрич, Кроос и Камавинга постоянно попадали под двойной прессинг, и каждого пришлось менять еще до 75-й минуты. Компактность и агрессия "Барсы" поражала. Просто посмотрите, где Бускетс отбирал мяч в эпизоде с первым голом.

Еще одна заготовка Хави к финалу – Рональд Араухо как противоядие Винисиусу. Гениальный ход! Самый острый вингер "Реала" завершил матч вообще без ударов, без пасов под удар, зато с пятью потерями мяча.

What went wrong for Real Madrid? I don't know, Araujo's pocket were too deep for me to see. pic.twitter.com/GDorOZgLXf — Troll Football (@Troll_Fotballl) January 15, 2023

Перевод Гави налево – уже третья задумка тренера "Барсы", оправдавшая себя на 100%. Тем временем Анчелотти не подготовил вообще ничего и вышел играть Класико, словно рядовой поединок Ла Лиги. Это и его тренерское поражение тоже.

Гави все больше напоминает Иньесту. Андрес тоже умел играть слева

Позволим себе этот пафос, ведь речь идет о незаурядном, даже уникальном таланте.

Любая футбольная школа, даже Ла Масия, не может научить 18-летнего парня играть на том уровне, как это делает Гави. Здесь мы имеем врожденный талант; инстинкты, которые он и сам не сможет объяснить – они просто есть.

Вот как Гави вчера понимал, когда нужно делать рывок, а когда притормозить атаку, использовав второй темп? Когда он, правша, вообще научился так классно играть левой? Откуда у него эти прострелы в лучших традициях Жорди Альбы?

Фактически за один вечер мы неожиданно узнали, что номинальный полузащитник является одним из самых эффективных фланговых игроков Ла Лиги. И это при том, что параллельно он и работу хавбека тоже выполнял! Вы видели на поле Феде Вальверде? О Дани Карвахале и говорить нечего – усилиями Гави он стал главным лузером вечера.

И, да, этот перфоманс очень напомнил Иньесту, тоже любившего смещаться налево. Кто бы подумал, что преемник Андреса подрастет так быстро.

Реал попал в функциональную яму и не бежит

И причина на поверхности – лидеры Мадрида стары. Их сил хватило только на август-сентябрь.

Карима Бензема так замучил травмы, что он даже на ЧМ не поехал. Тони Кроос устал от футбола и всерьез думает о завершении карьеры – говорят, решение будет в феврале. Лука Модрич хорошо держался до ЧМ, но отбегав там все матчи, выглядит как выжатый лимон.

Добавьте сюда травмы и регресс 31-летнего Карвахаля, 33-летнего Начо, 31-летнего Лукаса Васкеса; о 32-летнем Эдене Азаре и его пузе даже говорить неловко.

Sen buna inandın mı? Yada kaynağın sağlam mı? Hazard denen arkadaş en son ne zaman top oynadı ? Gören oldu mu ? Bak kral kupası son 32 cacereno karşılaması dk 68 çıkıyor gt 2 oda bi salon olmuş.. he şaşırırsak adam değiliz #alikoç yapar alır kandırırlar vizyonsuzun Allahı o ???????? pic.twitter.com/BUGJ8wghgu — #ALİKOÇİSTİFA (@crazylanternli) January 14, 2023

В Класико "Реал" напоминал команду пенсионеров. Запустить мяч вперед они умели, а вот пробежаться мог один Винисиус, и это упростило задачу "Барсе". Хави точно знал, куда поставить своего самого надежного защитника.

Да и не он один! Перед Класико чересчур предсказуемых "Сливочных" бил "Вильярреал" (2:1), а "Вальядолид" и "Касереньо" проиграли на последних минутах.

И знаете, что хуже всего для Мадрида? В глазах футболистов нет огня. Даже у тех, кому есть что доказывать, как Асенсио, Себальосу или Камавинге. Будем честны – это пахнет кризисом, а не каким-то премудрым набором формы к плей-офф ЛЧ.

Мадриду нужны трансферы. А может и "рычаги"

Собственно, это следует из предыдущего пункта. В Мадриде собралось слишком много старых и бестолковых исполнителей.

На момент, когда Педри делал счет 3:0, на скамейке "Реала" сидели Марко Асенсио, Альваро Одриосола, Начо, Марио Мартин, Эдер Азар, Хесус Вальехо и Мариано Диас, не считая двух вратарей. Ну, и кем усиливать игру?

The average age of Barcelona's squad (25.3 years old) is 2 years younger than Real Madrid's squad. (27.3 years old)



— @mundodeportivo pic.twitter.com/94LMeTe4wm — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 20, 2022

Да, травмы Чуамени и Алабы ударили по составу, но речь не о середняке Ла Лиги, а о крупнейшем клубе мира. Что за персонажей он насобирал в запас, пока сиял Модрич?

Это похоже на "Барселону" тех лет, когда Месси с Суаресом состарились и уже не могли компенсировать позорную игру Алькасера, Андре Гомеша, Ленгле и других "находок" Эрика Абидаля.

В Мадриде особо острая ситуация на флангах обороны, где Карвахаля не возит только ленивый, а также в нападении, где нет никакой альтернативы Бензема. Также есть огромные вопросы к Камавинге, который завершил Эль Класико с позорными для центрхава 68% точности передач – если это замена Модричу, то у нас для Переса плохие новости. Эдегор, которого отпустили (выгнали?), играет куда лучше.

Real Madrid really let Martin Odegaard go ???? pic.twitter.com/p4RRu5azay — GOAL (@goal) January 16, 2023

Фаны "Сливочных" смеялись над "рычагами" Лапорты летом, но не пора ли самому Мадриду действовать аналогично? Команде нужно молодое, энергичное пополнение.

Победа "Барселоны" дает ощущение, что команда на верном пути

Британский The Athletic приводит достойную внимания параллель.

В первый сезон Юргена Клоппа в "Ливерпуле" мерсисайдцы не выиграли трофеев и финишировали в АПЛ 8-ми, однако отметились невероятными камбеками с "Вильярреалом", "Боруссией"; победили на полях "Челси" и "Ман Сити".

Яркие успехи в топ-матчах подтверждали, что Клопп на правильном пути, и стабильность придет, как только команда окончательно сформируется. Ну, и уже скоро пришел Мане, а за ним – Салах.

По мнению издания, сейчас на том же этапе находится "Барса". Команда Хави уже способна выдавать единичные топ-матчи, но о стабильности на этом уровне речь еще не идет. Гави всего 18, Педри - 20, а Бускетс наоборот одной ногой в Майами - поэтому каталонцам нужно еще немного времени.

Barcelona acaba una sequía de 638 días sin títulos.



El de hoy es su 1er trofeo desde la Copa del Rey de 2020-21, levantado por Lionel Messi.



También es su 1er título sin Messi en el Siglo 21 (desde LaLiga 1998-99). pic.twitter.com/SfkPz5gMR7 — ESPN Datos (@ESPNDatos) January 15, 2023

Пока "Барса" проигрывала "Айнтрахту" и вылетала из Лиги чемпионов это трудно было разглядеть, но трофей, добытый в фирменном стиле в Эль Класико, позволяет взглянуть на ситуацию именно с этого ракурса. Что если Хави действительно с умом закладывает фундамент на годы вперед?

Пеп Гвардиола, кстати, говорил, что у него все вышло без раскачки только потому, что под рукой был Месси. У Хави, напомним, Лео нет, но его команда уже лидирует в Ла Лиге и выиграла первый трофей. Это не предел мечтаний, но и замалчивать успехи – зачем?

Смутное время на "Камп Ноу" официально закончилось, с чем мы и поздравляем всех фанатов футбола.