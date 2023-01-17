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Примера. Кадис - Эльче 1:1. Вылет все ближе

Испания
(1 голосов)

Зелено-полосатых кто-то сглазил

Примера. Кадис - Эльче 1:1. Вылет все ближе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эльче" в очередной выступил не хуже соперника, но 17-й раз подряд не победил. Уму непостижимо, как такое возможно.

"Кадис" сегодня выручил ранний гол, который Окампо забил воистину гениальным крученым ударом с острого угла.

После этого хозяева в нападении радовали редко - разве что стандарты у них иногда получились. В основном же команда Серхио сконцентрировалась на разрушении и удержании счета, будто перед ней не главный аутсайдер сезона, а какая-то "Барселона".

Логично, что удержать преимущество в таком ключе не удалось. Взять хотя бы 36-ю минуту: Ледесма еле потащил удар Гумбау, затем Милья на добивании пробил в штангу, а Маскарель со второго добивания (!) снова ударил во вратаря. Фантастика.

То же повторялось во втором тайме с ударами Гуйе и Гумбау, и только вышедший с лавки Понсе все же сравнял счет, умело выиграв ближнюю штангу при подаче.

Для "Эльче", впрочем, это слабое утешение - зелено-полосатым нужны победы, ведь у них лишь 5 очков. "Кадис" же благодаря ничьей поднялся на 18-е место с 16 баллами, опустив на одну строчку… участника ЛЧ - "Севилью".

17-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Эльче" - 1:1

Голы: Окампо, 7 - Понсе, 81

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Мбайе, 33), Эспино - Собрино, Алькарас, Феде (Диарра, 77), Окампо (Алехо, 61) - Алекс (Арсамендия, 77) - Лосано (Негредо, 78)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Диего Гонсалес (Магальян, 85) - Кармона (Моренте, 85), Маскарель, Гумбау, Клерк (Фидель, 46) - Милья (Бланко, 46), Бойе, Рохер Марти (Понсе, 72)

Предупреждения: Феде, 72, Алехо, 90+1, Диарра, 90+4 - Диего Гонсалес, 43, Паласиос, 62

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В статье: Кадис Эльче
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