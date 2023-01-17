Примера. Кадис - Эльче 1:1. Вылет все ближе

"Эльче" в очередной выступил не хуже соперника, но 17-й раз подряд не победил. Уму непостижимо, как такое возможно.

"Кадис" сегодня выручил ранний гол, который Окампо забил воистину гениальным крученым ударом с острого угла.

После этого хозяева в нападении радовали редко - разве что стандарты у них иногда получились. В основном же команда Серхио сконцентрировалась на разрушении и удержании счета, будто перед ней не главный аутсайдер сезона, а какая-то "Барселона".

Логично, что удержать преимущество в таком ключе не удалось. Взять хотя бы 36-ю минуту: Ледесма еле потащил удар Гумбау, затем Милья на добивании пробил в штангу, а Маскарель со второго добивания (!) снова ударил во вратаря. Фантастика.

То же повторялось во втором тайме с ударами Гуйе и Гумбау, и только вышедший с лавки Понсе все же сравнял счет, умело выиграв ближнюю штангу при подаче.

Elche (4 points after 16 games) are in pole position to beat Sporting Gijón’s record as the worst ever relegated team in the 3 pts-for-a-win era.



They were relegated in March(!) 1998 - nobody has come close since, the nearest being 20 (Cordoba ‘15, Granada ‘17 & Malaga ‘18). pic.twitter.com/DCMh2heyWA — Brendan Boyle (@BrendyBoyle) January 6, 2023

Для "Эльче", впрочем, это слабое утешение - зелено-полосатым нужны победы, ведь у них лишь 5 очков. "Кадис" же благодаря ничьей поднялся на 18-е место с 16 баллами, опустив на одну строчку… участника ЛЧ - "Севилью".

17-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Эльче" - 1:1

Голы: Окампо, 7 - Понсе, 81

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Мбайе, 33), Эспино - Собрино, Алькарас, Феде (Диарра, 77), Окампо (Алехо, 61) - Алекс (Арсамендия, 77) - Лосано (Негредо, 78)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Диего Гонсалес (Магальян, 85) - Кармона (Моренте, 85), Маскарель, Гумбау, Клерк (Фидель, 46) - Милья (Бланко, 46), Бойе, Рохер Марти (Понсе, 72)

Предупреждения: Феде, 72, Алехо, 90+1, Диарра, 90+4 - Диего Гонсалес, 43, Паласиос, 62