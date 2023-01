Примера. Кадис - Эльче 1:1. Вылет все ближе

"Эльче" в очередной выступил не хуже соперника, но 17-й раз подряд не победил. Уму непостижимо, как такое возможно.

"Кадис" сегодня выручил ранний гол, который Окампо забил воистину гениальным крученым ударом с острого угла.

После этого хозяева в нападении радовали редко - разве что стандарты у них иногда получились. В основном же команда Серхио сконцентрировалась на разрушении и удержании счета, будто перед ней не главный аутсайдер сезона, а какая-то "Барселона".

Логично, что удержать преимущество в таком ключе не удалось. Взять хотя бы 36-ю минуту: Ледесма еле потащил удар Гумбау, затем Милья на добивании пробил в штангу, а Маскарель со второго добивания (!) снова ударил во вратаря. Фантастика.

То же повторялось во втором тайме с ударами Гуйе и Гумбау, и только вышедший с лавки Понсе все же сравнял счет, умело выиграв ближнюю штангу при подаче.

Elche (4 points after 16 games) are in pole position to beat Sporting Gijón’s record as the worst ever relegated team in the 3 pts-for-a-win era.



They were relegated in March(!) 1998 - nobody has come close since, the nearest being 20 (Cordoba ‘15, Granada ‘17 & Malaga ‘18). pic.twitter.com/DCMh2heyWA