Барселона хочет за Рафинью 100 миллионов евро из-за перехода Мудрика в Челси

Переход Михаила Мудрика в "Челси" повлияет на трансферный рынок, считает журналист Бен Джекобс. "Барселона" уже просит за трансфер Рафиньи 100 миллионов евро.

Игроком интересуется "Арсенал" и "сине-гранатовые" опираются на свежий переход Мудрика за 100 миллионов евро в "Челси", оценивая 26-летнего бразильца.

"Гуннеры" давно следят за вингером, но, например прошлым летом не хотели давать за вингера сильно больше 50 миллионов евро.

Рафинья в свою очередь хочет остаться в "Барселоне" и не имеет желания куда-то уходить.

В этом сезоне бразилец провел за "Барсу" 23 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 50 миллионов евро.

