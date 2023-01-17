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Барселона хочет за Рафинью 100 миллионов евро из-за перехода Мудрика в Челси
Переход Михаила изменил трансферный рынок
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Переход Михаила Мудрика в "Челси" повлияет на трансферный рынок, считает журналист Бен Джекобс. "Барселона" уже просит за трансфер Рафиньи 100 миллионов евро.
Игроком интересуется "Арсенал" и "сине-гранатовые" опираются на свежий переход Мудрика за 100 миллионов евро в "Челси", оценивая 26-летнего бразильца.
"Гуннеры" давно следят за вингером, но, например прошлым летом не хотели давать за вингера сильно больше 50 миллионов евро.
Рафинья в свою очередь хочет остаться в "Барселоне" и не имеет желания куда-то уходить.
В этом сезоне бразилец провел за "Барсу" 23 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 50 миллионов евро.
Raphinha doesn't want to leave Barcelona. Barca would also expect a fee surpassing Mykhaylo Mudryk's move to #CFC (€100m). Lots of clubs will use this as a valuation yardstick in deals. #AFC have always liked Raphinha, but last summer they didn't want to go too far above €50m. pic.twitter.com/c9Ej9zdmTD— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 17, 2023
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