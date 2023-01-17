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Барселона все ещё не зарегистрировала контракт Гави. О новом соглашении заявили ещё в сентябре
Все проблемы от раздутой зарплатной ведомости
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" так и не зарегистрировала новый контракт Гави, о подписании которого заявили в сентябьре 2022-го. По новому соглашению у футболиста должна была увеличиться зарплата.
Старый контракт был рассчитан до лета 2023-го.
Из-за того, что новое соглашение игрока не вписывается в потолок зарплат Ла Лиги, футболист всё ещё получает старую зарплату и выступает не под номером основного состава. Сейчас на футболке полузащитника – 30. Сам игрок хотел бы выступать под 6-м номером.
Несмотря на всё это, игрок и его агент доверяют клубу и ждут, когда "Барселона" сможет зарегистрировать новое соглашение.
В этом сезоне Гави провел за "Барсу" 24 матча, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает 18-летнего испанца в 90 миллионов евро.
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