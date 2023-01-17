  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет летом бесплатно подписать полузащитника Манчестер Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет летом бесплатно подписать полузащитника Манчестер Сити

Испания
(1 голосов)

Важное усиление для Хави

Барселона хочет летом бесплатно подписать полузащитника Манчестер Сити

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

"Барселона" собирается летом подписать Илкая Гюндогана в качестве свободного агента, сообщает The Telegraph. У 32-летнего немца истекает контракт с "Манчестер Сити".

Трансфер будет полностью зависеть от того, продлит ли полузащитник контракт с "горожанами", так как "сине-гранатовые" активно ищут возможность подписывать футболистов бесплатно. "Барселона" также следила за Нголо Канте, но французский опорник скорее всего продлит соглашение с "Челси".

Так как контракт капитана "Манчестер Сити" истекает через полгода, то он уже может вести переговоры с другими клубами.

Немец стал первым приобретением Гвардиолы, когда тот пришел в "Сити". За трансфер из "Боруссии" Дортмунд летом 2016-го заплатили 27 миллионов евро.

Гюндоган в этом сезоне выходил на поле 25 раз, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Эль-Класико утратило шарм, а Пеп – амбиции. Главные выводы футбольной недели. Аудиомнение #188
yellow-arrow
"Конечно, я это видел несколько иначе, но есть так, как есть", - Цыганков попрощался с Динамо
yellow-arrow
Цыганков: Тренерский штаб Жироны сказал, что видит меня здесь - это самая важная вещь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
17.01.2023 в 20:17
Ну такое...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде