Барселона хочет летом бесплатно подписать полузащитника Манчестер Сити

"Барселона" собирается летом подписать Илкая Гюндогана в качестве свободного агента, сообщает The Telegraph. У 32-летнего немца истекает контракт с "Манчестер Сити".

Трансфер будет полностью зависеть от того, продлит ли полузащитник контракт с "горожанами", так как "сине-гранатовые" активно ищут возможность подписывать футболистов бесплатно. "Барселона" также следила за Нголо Канте, но французский опорник скорее всего продлит соглашение с "Челси".

Так как контракт капитана "Манчестер Сити" истекает через полгода, то он уже может вести переговоры с другими клубами.

Немец стал первым приобретением Гвардиолы, когда тот пришел в "Сити". За трансфер из "Боруссии" Дортмунд летом 2016-го заплатили 27 миллионов евро.

Гюндоган в этом сезоне выходил на поле 25 раз, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро.