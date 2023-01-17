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Барселона хочет летом бесплатно подписать полузащитника Манчестер Сити
Важное усиление для Хави
Фото: twitter.com/ManCity
"Барселона" собирается летом подписать Илкая Гюндогана в качестве свободного агента, сообщает The Telegraph. У 32-летнего немца истекает контракт с "Манчестер Сити".
Трансфер будет полностью зависеть от того, продлит ли полузащитник контракт с "горожанами", так как "сине-гранатовые" активно ищут возможность подписывать футболистов бесплатно. "Барселона" также следила за Нголо Канте, но французский опорник скорее всего продлит соглашение с "Челси".
Так как контракт капитана "Манчестер Сити" истекает через полгода, то он уже может вести переговоры с другими клубами.
Немец стал первым приобретением Гвардиолы, когда тот пришел в "Сити". За трансфер из "Боруссии" Дортмунд летом 2016-го заплатили 27 миллионов евро.
Гюндоган в этом сезоне выходил на поле 25 раз, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро.
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