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Агент Депая договорился о контракте с Атлетико. Возможен обмен на Карраско
Переговоры между клубами продолжаются
Фото: twitter.com/Memphis
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай всё ближе к переходу в "Атлетико" Мадрид. Агент игрока договорился о контракте со столичным клубом до 2025-го.
Отмечается, что в сделке участвует агент Роберта Левандовского Пини Захави.
Подобная практика часто встречается с европейском футболе. Так Жорже Мендеш часто помогает в переговорах по футболистам, чьим непосредственным агентом он не является.
Депай провел в этом сезоне за "Барсу" всего 4 матча и забил 1 гол.
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