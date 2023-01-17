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Агент Депая договорился о контракте с Атлетико. Возможен обмен на Карраско

Испания
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Переговоры между клубами продолжаются

Агент Депая договорился о контракте с Атлетико. Возможен обмен на Карраско

Фото: twitter.com/Memphis

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай всё ближе к переходу в "Атлетико" Мадрид. Агент игрока договорился о контракте со столичным клубом до 2025-го.

Сообщается, что "сине-гранатовые" хотят обмен Депая на Карраско. "Атлетико" сначала отверг предложение, но потом игрок сам попросил отпустить его в "Барселону". Сейчас все стороны ведут переговоры.

Отмечается, что в сделке участвует агент Роберта Левандовского Пини Захави.

Подобная практика часто встречается с европейском футболе. Так Жорже Мендеш часто помогает в переговорах по футболистам, чьим непосредственным агентом он не является.

Депай провел в этом сезоне за "Барсу" всего 4 матча и забил 1 гол.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Мемфис Депай Янник Феррейра Карраско
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Источник:
mundodeportivo.com

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