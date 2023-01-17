Агент Депая договорился о контракте с Атлетико. Возможен обмен на Карраско

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай всё ближе к переходу в "Атлетико" Мадрид. Агент игрока договорился о контракте со столичным клубом до 2025-го.

Сообщается , что "сине-гранатовые" хотят обмен Депая на Карраско. "Атлетико" сначала отверг предложение, но потом игрок сам попросил отпустить его в "Барселону". Сейчас все стороны ведут переговоры.

Отмечается, что в сделке участвует агент Роберта Левандовского Пини Захави.

Подобная практика часто встречается с европейском футболе. Так Жорже Мендеш часто помогает в переговорах по футболистам, чьим непосредственным агентом он не является.

Депай провел в этом сезоне за "Барсу" всего 4 матча и забил 1 гол.