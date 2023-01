Кубок короля. Реал Сосьедад показывает класс, а Севилье откровенно везет

"Реал Сосьедад" даже без длинной лавки запасных продолжает отлично выступать сразу в трех турнирах.

Сегодня команды играли смешанными составами. Хавьер Агирре поберег свою главную ударную силу - Мурики. "Ла Реал" вышел без Давида Сильвы, Кубо, Субельдии, Рико.

В итоге единственный гол был забит уже на 5-й минуте - отличился Наварро, но отмечать надо гениальный пас Субименди в лучших традициях того же Сильвы.

Позже у "Сосьедада" мог забить Оярсабаль, но пробил выше ворот. Микель сегодня проводил первый полный матч после разрыва крестов, так что ему простительно. Тем более, команда и так имела заметное превосходство.

2 - Real Sociedad have lost five of their last seven Copa del Rey games against Mallorca (W2) but they have won their last two against them at home in the competition. Fireplace. pic.twitter.com/ESezk6s3ri