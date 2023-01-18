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Кубок короля. Реал Сосьедад показывает класс, а Севилье откровенно везет

Испания
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Стартовала 1/8 финала национального кубка на Пиренеях

Кубок короля. Реал Сосьедад показывает класс, а Севилье откровенно везет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Сосьедад" даже без длинной лавки запасных продолжает отлично выступать сразу в трех турнирах.

Сегодня команды играли смешанными составами. Хавьер Агирре поберег свою главную ударную силу - Мурики. "Ла Реал" вышел без Давида Сильвы, Кубо, Субельдии, Рико.

В итоге единственный гол был забит уже на 5-й минуте - отличился Наварро, но отмечать надо гениальный пас Субименди в лучших традициях того же Сильвы.

Позже у "Сосьедада" мог забить Оярсабаль, но пробил выше ворот. Микель сегодня проводил первый полный матч после разрыва крестов, так что ему простительно. Тем более, команда и так имела заметное превосходство.

У "Мальорки" огрызался лишь неосновной Клеман Гренье, который вспомнил о своих фирменных дальних ударах, но каркас и Ремиро спасли "Сосьедад" от столь нежеланного дополнительного времени.

Таким образом, "Ла Реал" - в четвертьфинале Кубка. А еще он идет третьим в Ла Лиге и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. Ничего так, правда?

1/8 финала Кубка короля. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Наварро, 5

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 61), Ле Норманн, Пачеко, Муньос - Субименди - Браис Мендес (Ильярраменди, 60), Наварро (Кубо 70), Мерино (Марин, 46) - Серлот (Карлос Фернандес, 60), Оярсабаль

"Мальорка": Грайф - Гайя (Маффео, 78), Вальент, Копете - Гонсалес, Антонио Санчес (Дани Родригес, 74), Батталья, Куфре (Гренье, 57) - Кадевере (Абдон, 57), Анхель (Ндиай, 74), Ли Кан Ин

Предупреждения: Браис Мендес, 26, Пачеко, 53, Ле Норманн, 78 - Куфре, 41, Гонсалес, 52, Копете, 90+1

Люто повезло "Севилье" избежать дополнительного времени на поле "Алавеса" из Сегунды. Команда Хорхе Сампаоли не опровергла, а наоборот подтвердила свой кризис.

В первом тайме на поле была равная борьба почти без моментов, но выигрывал единоборства главным образом "Алавес". Он же создал лучший момент - Дмитрович отбил удар Хасона с рикошетом от Баде.

Ну, а затем внезапно забила "Севилья". Ничто на это не намекало, однако класс есть класс, и Навасу удался идеальный кросс, а Ракитичу - блистательный удар головой в падении.

В дальнейшем "Нервион" не баловал подобной эстетикой. Да, был момент у Эн-Несири, но это не магия, а просто рабочий шанс, который остановил кипер "Алавеса" Овоно.

В то же время хозяева атаковали долго, упорно и после 90-й минуты чудом не сравняли счет. Как Дмитрович вытащил удар Хасона в упор - загадка. Да и удар Сальвы Севильи в штангу - неужели ветеран не мог лучше прицелиться с такой-то позиции?!

Именно этот промах и зафиксировал победу "Севильи", которой последнее время хороших новостей очень не хватает. Может, эта что-нибудь изменит и поможет команде подняться с позорного 19-го места в Ла Лиге?

1/8 финала Кубка короля. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" (ІІ дивизион) - "Севилья" - 0:1

Гол: Ракитич, 48

"Севилья": Дмитрович - Баде, Гудель (Навас, 46), Рекик - Монтьель, Ракитич, Жордан, Акунья - Ламела (Рафа Мир, 87), Эн-Несири (Ньянзу, 79), Сусо (Фернандо, 46)

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мальорка Севилья Алавес (Витория-Гастейс)
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