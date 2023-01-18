Кубок короля. Реал Сосьедад показывает класс, а Севилье откровенно везет

"Реал Сосьедад" даже без длинной лавки запасных продолжает отлично выступать сразу в трех турнирах.

Сегодня команды играли смешанными составами. Хавьер Агирре поберег свою главную ударную силу - Мурики. "Ла Реал" вышел без Давида Сильвы, Кубо, Субельдии, Рико.

В итоге единственный гол был забит уже на 5-й минуте - отличился Наварро, но отмечать надо гениальный пас Субименди в лучших традициях того же Сильвы.

Позже у "Сосьедада" мог забить Оярсабаль, но пробил выше ворот. Микель сегодня проводил первый полный матч после разрыва крестов, так что ему простительно. Тем более, команда и так имела заметное превосходство.

2 - Real Sociedad have lost five of their last seven Copa del Rey games against Mallorca (W2) but they have won their last two against them at home in the competition. Fireplace. pic.twitter.com/ESezk6s3ri — OptaJose (@OptaJose) January 17, 2023

У "Мальорки" огрызался лишь неосновной Клеман Гренье, который вспомнил о своих фирменных дальних ударах, но каркас и Ремиро спасли "Сосьедад" от столь нежеланного дополнительного времени.

Таким образом, "Ла Реал" - в четвертьфинале Кубка. А еще он идет третьим в Ла Лиге и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. Ничего так, правда?

1/8 финала Кубка короля. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Наварро, 5

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 61), Ле Норманн, Пачеко, Муньос - Субименди - Браис Мендес (Ильярраменди, 60), Наварро (Кубо 70), Мерино (Марин, 46) - Серлот (Карлос Фернандес, 60), Оярсабаль

"Мальорка": Грайф - Гайя (Маффео, 78), Вальент, Копете - Гонсалес, Антонио Санчес (Дани Родригес, 74), Батталья, Куфре (Гренье, 57) - Кадевере (Абдон, 57), Анхель (Ндиай, 74), Ли Кан Ин

Предупреждения: Браис Мендес, 26, Пачеко, 53, Ле Норманн, 78 - Куфре, 41, Гонсалес, 52, Копете, 90+1

Люто повезло "Севилье" избежать дополнительного времени на поле "Алавеса" из Сегунды. Команда Хорхе Сампаоли не опровергла, а наоборот подтвердила свой кризис.

В первом тайме на поле была равная борьба почти без моментов, но выигрывал единоборства главным образом "Алавес". Он же создал лучший момент - Дмитрович отбил удар Хасона с рикошетом от Баде.

Ну, а затем внезапно забила "Севилья". Ничто на это не намекало, однако класс есть класс, и Навасу удался идеальный кросс, а Ракитичу - блистательный удар головой в падении.

1 - Ivan Rakitic ???????? has scored his first goal for Sevilla in all competitions since April 2022 (against Real Madrid in LaLiga) and his first headed goal since November 2020 (against Krasnodar in the Champions League). Present. pic.twitter.com/XJUzaXb7VE — OptaJose (@OptaJose) January 17, 2023

В дальнейшем "Нервион" не баловал подобной эстетикой. Да, был момент у Эн-Несири, но это не магия, а просто рабочий шанс, который остановил кипер "Алавеса" Овоно.

В то же время хозяева атаковали долго, упорно и после 90-й минуты чудом не сравняли счет. Как Дмитрович вытащил удар Хасона в упор - загадка. Да и удар Сальвы Севильи в штангу - неужели ветеран не мог лучше прицелиться с такой-то позиции?!

Именно этот промах и зафиксировал победу "Севильи", которой последнее время хороших новостей очень не хватает. Может, эта что-нибудь изменит и поможет команде подняться с позорного 19-го места в Ла Лиге?

1/8 финала Кубка короля. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" (ІІ дивизион) - "Севилья" - 0:1

Гол: Ракитич, 48

"Севилья": Дмитрович - Баде, Гудель (Навас, 46), Рекик - Монтьель, Ракитич, Жордан, Акунья - Ламела (Рафа Мир, 87), Эн-Несири (Ньянзу, 79), Сусо (Фернандо, 46)