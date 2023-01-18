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Жирона отдала полузащитника в аренду в дубль Вильярреала. Клуб освободил слот, чтобы заявить Цыганкова
Раньше все было занято
Фото - ФК Жирона / автор невідомий
"Жирона" на своем официальном сайте объявила об уходе полузащитника Рамона Терратса. Он переходит в дубль "Вильярреала". Аренда с правом выкупа. Футболист является воспитанником "Барселоны" и теперь будет играть за дублирующий состав "Вильярреала" в низшем дивизионе.
Эта операция позволит "Жироне" заявить на Ла Лигу новичка Виктора Цыганкова. Для этого нужно было освободить слот, поскольку все места были заняты. Виктор Цыганков уже представлен как игрок "Жироны", получил игровой номер (8), опробовал газон домашнего стадиона и дал пресс-конференцию.
Отметим, что "Жирона" заплатила "Динамо" за Виктора Цыганкова пять миллионов евро и процент от последующих продаж (чистой выручки).
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