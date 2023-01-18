Депай пропустил тренировку Барселоны

Мемфис Депай не тренировался сегодня с "Барселоной", сообщает журналист Жерар Морено. Ранее агент игрока договорился о контракте с "Атлетико" Мадрид.

Сообщалось, что в сделку может быть включен Янник Феррейра Карраско. "Барселона" захотела себе бельгийского полузащитника в обмен на нападающего сборной Нидерландов.

Сначала "Атлетико" отверг предложение, но потом клубы стали обсуждать обмен в переговорах по Депаю. Если контракт с "Атлетико" уже готов, то переговоры между клубами всё ещё идут.

В этом сезоне Депай провел за "Барселону" всего 4 матча и забил 1 гол. Несмотря на малое количество игрового времени за клуб, Мемфис был основным игроком в сборной Нидерландов и забил 1 гол на чемпионате мира (в ворота сборной США).