  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Депай пропустил тренировку Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Депай пропустил тренировку Барселоны

Испания
(1 голосов)

Скоро трансфер?

Депай пропустил тренировку Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Мемфис Депай не тренировался сегодня с "Барселоной", сообщает журналист Жерар Морено. Ранее агент игрока договорился о контракте с "Атлетико" Мадрид.

Сообщалось, что в сделку может быть включен Янник Феррейра Карраско. "Барселона" захотела себе бельгийского полузащитника в обмен на нападающего сборной Нидерландов.

Сначала "Атлетико" отверг предложение, но потом клубы стали обсуждать обмен в переговорах по Депаю. Если контракт с "Атлетико" уже готов, то переговоры между клубами всё ещё идут.

В этом сезоне Депай провел за "Барселону" всего 4 матча и забил 1 гол. Несмотря на малое количество игрового времени за клуб, Мемфис был основным игроком в сборной Нидерландов и забил 1 гол на чемпионате мира (в ворота сборной США).

По теме
yellow-arrow
В заявку первой команды Реала впервые попал арендованный у Шахтера защитник
yellow-arrow
Куртуа выйдет на матч кубка Испании против Вильярреала. Лунин удивлен решением Анчелотти
yellow-arrow
Шацких: Жирона — не топ-клуб, но он может стать для Цыганкова просто промежуточным этапом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
18.01.2023 в 17:13
Депай и так всех сильнее выглядит в каталонской помойке.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде