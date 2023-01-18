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Хави зол на Депая за пропуск тренировки Барселоны
Грозит штраф
Фото: twitter.com/Memphis
Главный тренер "Барселоны" Хави зол на Мемфиса Депая за пропуск тренировки, сообщает AS. Тренерский штаб был удивлен решением нидерландца не приходить на занятие.
Тренировка проводится перед матчем Кубка Испании против "Суеты" 19-го января.
Теперь игроку грозит финансовое наказание.
Напомним, что Депай переходит в "Атлетико" Мадрид. Клубами обсуждается обмен на Янника Феррейру Карраско.
Агент нидерландского форварда уже договорился о контракте игрока.
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Источник:as.com
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