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Хави зол на Депая за пропуск тренировки Барселоны

Испания
(1 голосов)

Грозит штраф

Хави зол на Депая за пропуск тренировки Барселоны

Фото: twitter.com/Memphis

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави зол на Мемфиса Депая за пропуск тренировки, сообщает AS. Тренерский штаб был удивлен решением нидерландца не приходить на занятие.

Тренировка проводится перед матчем Кубка Испании против "Суеты" 19-го января.

Теперь игроку грозит финансовое наказание.

Напомним, что Депай переходит в "Атлетико" Мадрид. Клубами обсуждается обмен на Янника Феррейру Карраско.

Агент нидерландского форварда уже договорился о контракте игрока.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Хави Мемфис Депай
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Источник:
as.com

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