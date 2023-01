Кубок короля. Атлетико, Валенсия и Атлетик прошли дальше, Бетис сложил полномочия

Здесь борьбы вообще не вышло. Середняк Сегунды "Спортинг" показал себя командой, совершенно не готовой к высоким скоростям.

Кавани мог оформить хет-трик еще до 10-й минуты, но забил всего раз. Дальше хихонцы зачем-то устроили навалу на ворота Мамардашвили, будто до свистка оставалось пару минут, и это все логично завершилось голом Клюйверта в быстром прорыве.

В целом "Валенсия" могла забивать и пять, и шесть, и даже больше мячей. Лишь слабая реализация остановила ее на четырех - сперва Кавани закрутил с левой в проходе, а напоследок Лино замкнул прострел Дуро.

1 - Edinson #Cavani ???????? has achieved the first brace for a @valenciacf_en player at #CopaDelRey since @gguedesoficial ???????? in December 2020 (Vs. Terrassa). Killer. pic.twitter.com/qZXIX0Z6NC

Можно только представить, как рад сейчас Дженнаро Гаттузо. На прошлой неделе его команда здорово устала, отбегав 120 минут в Суперкубке Испании посреди Аравийской пустыни, и ей нужен был отдых. "Спортинг" его предоставил.

1/8 финала Кубка короля. Хихон. "Эль Молиньон"

"Спортинг" (ІІ дивизион) - "Валенсия" - 0:4

Голы: Кавани, 10, 39, Клюйверт, 21, Самуэл Лино, 64

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Озкачар, Гайя - Тони Лато (Фран Перес, 67), Муса (Мориба, 67), Алмейда (Гильямон, 67), Клюйверт (Васкес, 75) - Кавани (Дуро, 58), Самуэл Лино

"Атлетик" в очередной раз подтвердил, что нету для него турнира важнее, чем Кубок короля.

Баски сегодня не бегали, а летали по "Сан-Мамесу". Сумасшедший темп, огромное желание, неистовая поддержка трибун - и как результат вся игра прошла у ворот Жоана Гарсии.

Не сказать, что стопроцентных моментов было много; "Эспаньол" отбивался неплохо и большинство попыток блокировал. Тем не менее, напряжение нарастало, и решающий гол был забит еще в середине первого тайма - де Маркос использовал гениальное пропускание мяча от Сансета.

Во втором тайме Сансет и Рауль Гарсия имели отличные шансы забить еще; также Гарсия потащил классные удары Беренгера. У "Эспаньола" же за всю игру запомнился только гол из явного офсайда от Хоселу.

Победа "Атлетика" более чем справедлива. Не знаем, как будет в Ла Лиге, но в Кубке даже "Барсе" с "Реалом" опасно появляться на "Сан-Мамесе".

1/8 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: де Маркос, 27

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче - Саррага (Рауль Гарсия, 79), Весга - Нико Уильямс, Сансет (Эррера, 79), Беренгер (Муньяин, 69) - Гурусета (Уильямс, 69)

"Эспаньол": Жоан Гарсия - Рубен Санчес (Ласо, 78), Серхи Гомес, Монтес, Кабрера (Видаль, 46), Оливан - Эспозито (Лосано, 69), Винисиус Соуза, Дардер (Меламед, 61), Пуадо (Колеошо, 69) - Хоселу

Предупреждения: Ерай, 45 - Пуадо, 36, Рубен Санчес, 44, Серхи Гомес, 45+3, Винисиус Соуза, 90+3

Обладатель Кубка короля-2022 сложил свои полномочия. Наверное, это самый памятный и интересный матч дня.

Вообще "Бетис" старался вести игру, атаковать, но ему не хватало Фекира и флангов. Это облегчало жизнь "Осасуне", привычно действовавшей на характере и от соперника.

Дважды по ходу игры гости сравнивали счет. Особенно драматичным получился первый раз. "Бетис" вел благодаря мощному удару Карвалью в затяжной атаке, и до свистка оставались считанные минуты, когда Давид Гарсия внес мяч в ворота вместе с защитником.

В экстра-тайме "Бетис" опять повел - на сей раз, изысканная комбинация удалась Борхе и Карвалью; Сабали оставалось только подставить ногу. Но что "Осасуна"? Буквально пара минут - и Рубен Гарсия вколотил мяч в угол после ужасного ляпа обороны.

Так игра перешла в серию пенальти, и точно как в Суперкубке с "Барселоной" севильцы ее завалили. Клаудио Браво даже не приблизился к сэйвам, тогда как Каналес и Гвидо с точки промахнулись, причем Родригес еще и упал при ударе.

Сейчас "Бетису" неприятно, это ясно, но учитывая короткую скамейку и выход в плей-офф ЛЕ, может, этот результат и к лучшему - больше сил останется на Европу. Ну, а "Осасуна" проводит сильный сезон на всех фронтах - это уже факт.

1/8 финала Кубка короля. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Осасуна" - 2:2 (по пенальти 2:4)

Голы: Карвалью, 62, Сабали, 103 - Давид Гарсия, 90+1, Рубен Гарсия, 106

"Бетис": Браво - Сабали, Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Миранда (Абнер, 97) - Карвалью (Акуоку, 113), Гвидо Родригес - Луис Энрике (Морон, 77), Каналес, Родри (Руибаль, 58) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 58)

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Унаи Гарсия (Аридане, 105), Давид Гарсия, Крус (Диего Морено, 78) - Торро (Ману Санчес, 77), Орос - Рубен Гарсия, Брашанац (Барха, 71), Абде (Авила, 71) - Кике (Будимир, 71)

Предупреждения: Орос, 59, Давид Гарсия, 78

Даже против соперника из низшего дивизиона "Атлетико" выглядит неважно. Что творится с "Матрасниками" - вообще неясно.

Сегодня команда Диего Симеоне полностью отдала несильному сопернику старт матча, даже пропустила гол, но арбитр, к ее счастью, отменил мяч Бульдини из-за атаки вратаря. Другие удары "Леванте" тоже полетели чуть мимо.

"Атлетико" сумел наладить кое-какой контроль только перед перерывом. Ну, а в начале второго тайма внезапно еще и забил. Гризманн на классе поймал "Лягушек" на выходе из обороны, отпасовал на Корреа, а тот прострелил на Морату - было красиво.

0 - @rodridepaul ???????? is making his first appearance with @atletienglish in all competitions after World Cup (he missed first five Colchoneros games after the break). The midfielder was starter in all seven games played by Argentina in #Qatar2022. Muchachos. pic.twitter.com/VOJzbNyJAX