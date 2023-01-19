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Депай вылетел в Мадрид для прохождения медосмотра в Атлетико

Испания
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Трансфер близок к осуществлению

Депай вылетел в Мадрид для прохождения медосмотра в Атлетико

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Переход нидерландского форварда "Барселоны" Мемфиса Депая в "Атлетико" Мадрид близок к осуществлению.

Утром 19 января, 28-летний футболист вылетел частным рейсом в столицу Испании для того, чтобы согласовать последние детали трансфера, сообщает журналист Карлос Монфорт. Депай пройдет медобследование, после чего подпишет соглашение с "матрасниками".

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, контракт Мемфиса будет рассчитан до лета 2028 года. Мадридский клуб заплатит за игрока 3-4 миллиона евро.

В текущем сезоне Депай провел 4 матча за "Барселону" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В общей сложности он провел на поле 206 минуте. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Мемфис Депай
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