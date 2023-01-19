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Реал не будет делать зимних трансферов, даже если вылетит из Кубка Испании

Испания
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Реал не будет делать зимних трансферов, даже если вылетит из Кубка Испании

Фото: twitter.com/MrAncelotti

Новина українською

"Реал" не собирается делать трансферы в январе, даже если клуб вылетит из Кубка Испании. Сегодня, 19-го января, "Мадрид" сыграет в 1/8 турнира против "Вильярреала".

Об этом рассказали свои источники журналисту The Athletic Марио Кортегане.

Напомним, что за последнее "Реал" проиграл в финале Суперкубка Испании "Барселоне" (1:3), а также уступил "Вильярреалу" в Примере (1:2).

Встреча с "желтой субмариной", но уже в Кубке Испании начнется в 22:00.

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В статье: Реал (Мадрид)
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