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Реал не будет делать зимних трансферов, даже если вылетит из Кубка Испании
Принципиальная позиция
Фото: twitter.com/MrAncelotti
"Реал" не собирается делать трансферы в январе, даже если клуб вылетит из Кубка Испании. Сегодня, 19-го января, "Мадрид" сыграет в 1/8 турнира против "Вильярреала".
Об этом рассказали свои источники журналисту The Athletic Марио Кортегане.
Напомним, что за последнее "Реал" проиграл в финале Суперкубка Испании "Барселоне" (1:3), а также уступил "Вильярреалу" в Примере (1:2).
Встреча с "желтой субмариной", но уже в Кубке Испании начнется в 22:00.
????????️| @MarioCortegana: “I’ve been told that Real Madrid will not sign any players even if they get knocked out today.” @rubenmartinweb— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 19, 2023
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